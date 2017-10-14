T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

ABD'li turistler, pasaport yerine 'landing kart'la Türkiye'ye giriş yaptı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası Limanı'na bu sabah yanaşan dünyanın en lüks kruvaziyer gemilerinden 'Azamara Journey'de 355, 'Celestal Olimpia'da ise 428 ABD'li turist Türkiye'ye giriş yaptı

14 Ekim 2017 15:02

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Kuşadası Limanı\'na bu sabah yanaşan dünyanın en lüks kruvaziyer gemilerinden \'Azamara Journey\'de 355, \'Celestal Olimpia\'da ise 428 ABD\'li turist Türkiye\'ye giriş yaptı. ABD ile yaşanan vize sorununa rağmen bu ülke vatandaşlarının giriş yapabilmelerinin gerekçesinin, turistlere, \'Landing kart\' ile günübirlik giriş-çıkış yapan transit yolcular kategorisinde işlem yapılması olarak gösterildi.
Türkiye ile ABD arasında yaşanan vize sorunun turizme nasıl yansıyacağı merakla beklenirken, Kuşadası Limanı\'na bu sabah yanaşan iki gemiyle gelen toplam 783 Amerikalı Türkiye\'ye giriş yaptı. Kuşadası Limanı\'na saat 07.30\'da gelen dünyanın en lüks gemilerinden Bahama bandıralı \'Azamara Journey\'de 355\'i Amerikalı 635, Yunan bandıralı \'Celestal Olimpia\'da ise 428\'i Amerikalı 1147 yolcu, halk oyunları ekiplerinin gösterisiyle karşılandı. Avusturya, İspanya, İtalya ve ABD\'den gelen turistlerin bir bölümü otobüslerle Efes Antik Kenti ve Meryemana Evi\'ne gitti. Diğerleri ise Kuşadası merkezini gezdi.
AMERİKALILAR TRANSİT YOLCU
Gemilerin Amerikalı yolcularının vize krizi nedeniyle Türkiye\'ye alınıp alınmayacakları merakla beklenirken, sabahtan itibaren gözler pasaport polisine çevrildi. Kruvaziyer gemileriyle ülkeyi ziyarete gelen turistlere, 2006\'da yayınlanan genelgeye göre, \'Kruvaziyer gemiler ile ülkeye gelen ve karaya çıkış kartı (landing kart) ile günübirlik giriş-çıkış yapan transit yolcular\' kategorisinde işlem yapıldığı belirtildi. Türkiye\'ye günübirlik ve kısa süreli giriş-çıkış yaptıkları için pasaport veya vize istenmeyen iki gemideki Amerikalı turistler, bu nedenle hiçbir engelle karşılaşmadı.
PASAPORTLA GİRİŞ YAPANLARA UYGULANIR
Pasaportla ülkeye gelen Amerikalılara vize sorgulaması yapılabileceğini belirten yetkililer, \"Transit yolcular, ülkemize pasaportla değil, verilen kartla giriş yapıyor. Dolaysıyla milliyetler göz önünde bulundurulmuyor. Ancak kruvaziyerler veya Yunan adalarına çalışan gemilerle ülkemizde kalmak üzere veya pasaportla gelen Amerikalılar\'dan vize soruluyor. Şu ana kadar böyle bir talep olmadı\" bilgisi verdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Latif SANSÜRKUŞADASI Aydın DHA AYDIN Kuşadası LimanıJourneyOlimpiaABDTürkiyeKuşadası LimanıAmerikalı TürkiyeBahamaAmerikalıYunanAvusturyaEfes Antik KentiMeryemana EviDiğerleriKuşadasıAMERİKALILAR TRANSİT

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24