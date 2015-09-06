ABD’li terapistten tavsiye: Eşinizi, sevgilinizi Facebook’tan silin

New York’ta yaşayan evlilik terapisti Ian Kerner, ilişki ve evliliklerin kısa süreli olmaması için tavsiyede bulunarak, “Eşinizi/sevgilinizi Facebook’tan silin” dedi.

Kerner, kendi hayatından örnek vererek; “Kısa bir süreliğine Facebook profili oluşturdum ve evliliğime olumsuz etki ettiğini gördüm" şeklinde konuştu.

Terapist Kerner, "Eşimin, yorgun olduğuna dair paylaşımını ve günde kaç kahve içtiğini ve bunun gibi küçük şeyleri bilmek durumunda olmadığımı düşündüm. Bütün bu ekstra şeyleri bilmek durumunda olmamalıyım. İlişkiyi ayakta tutan biraz da gizem ve önceden tahmin edilemeyen şeyler… Çiftlere tavsiyem birbirlerini Facebook’tan silmeleri” ifadelerini kullandı.

Zete'de yer alan habere göre,dünyada 1.4 milyonun üzerinde kullanıcısıyla hayatımıza giren Facebook, çiftlerin ilişkilerini de etkiliyor. Kıskançlık bu olumsuzluklardan sadece biri. Kullanıcıların ne zaman online oldukları, kimin fotoğrafını kimin beğendiği, arkadaş yorumları, fotoğraflar ve gönderilerin altına yapılan üçüncü kişilerin yorumları kimi zaman çiftler arasında problemlere neden olabiliyor.

Kerner’e göre, günlük yaşamda sürekli birlikte olan çiftlerin Facebook’ta da arkadaş olması ilişkideki heyecanı öldürüyor. Terapiste göre, sosyal medya bu anlamda partnerinize sizi daha yakınlaştırsa bile arada belli bir gizem ve mesafenin kalması ilişkinin sağlığı açısından önemli.