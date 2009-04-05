ABD'li televizyonculardan 'Van Gölü canavarı' nöbeti

Bir grup ABD'li televizyoncu, 'Van Gölü canavarı' ile ilgili belgesel çekmek üzere Van'ın Gevaş ilçesine geldi. Geceyi Akdamar Adası'nda geçiren Amerikalılar, sabaha kadar 'canavarın' ortaya çıkmasını bekledi.



ABD'de bir televizyon kanalında şov programı hazırlayan 11 Amerikalı 'Gerçek Güzergâh' (Desination Truth) adlı bir belgesel çekmek amacıyla Van'a geldi. Gevaş Belediye Başkanı Nazmi Sezer ile makamında görüşen ekip, Van Gölü canavarıyla ilgili söylenenlerin doğru olduğuna inandıklarını ifade etti. Canavarın görüldüğü yerler ve şekli hakkında bilgi aldı. Gölde çekimler yapan televizyoncular daha sonra Van Gölü'ne daldı. Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 3 balıkadam ile 7 kişilik Sivil Savunma ekibinin gözetiminde çekimlerini gerçekleştiren Amerikalılar, ardından tekneyle Akdamar Adası'na geçti. Basın mensuplarını yanlarına almayan ABD'li ekip, sessiz bir ortamda gözlemlerine devam etti.



Bölge insanının zekâ ürünü olarak görülen 'Van Gölü canavarı' efsanesi 1995 yılında ortaya çıktı. O güne kadar duyulmayan, görülmeyen canavar, Türk ve dünya medyasını uzun süre meşgul etti. Meraklıları ellerinde dürbünle göl çevresinde nöbet tutmaya başladı. Tatvan Belediyesi, söz konusu canavarı yakalama timi oluşturdu. Efsane, şehrin tanıtımına ve ekonomik kazanca katkı sağladı. Gevaş Kaymakamlığı da 'Van Gölü canavarı resmini ve ismini arıyor' yarışması başlattı. Yarışmaya gelen önerileri tiyatro sanatçısı Yılmaz Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu bir heyet seçti. Türkiye'nin her yerinden katılımın olduğu yarışmada dereceye giren resimlerden 30'u kaymakamlığın internet sitesinde yayınlandı. Çalışmalarda kullanılan 'Cano Van', 'Vancan', 'Korkuvan' gibi isimler başarılı bulundu.



(AA)

