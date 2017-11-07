ABD'li sporcudan itiraf: Maçlar öncesinde alkol ve uyuşturucu benim için bir ritüeldi

NFL ekiplerinden Cleveland Browns forması giyen Amerikan futbolu oyuncusu Josh Gordon, kısa bir zaman öncesine kadar çıktığı tüm maçlar öncesi uyuşturucu ve alkol aldığı itirafında bulundu.

Eurosport'ta yer alan habere göre bu alışkanlığı okul çağında edindiğini belirten Gordon, "Üniversite yıllarım boyunca bu bağımlılık devam etti. Uyuşturucu kullanmak benim için her maç öncesi yapılması gereken bir ritüel hâline gelmişti. Maç günü geldiğinde oyuncuların kamp yapılan otelden ayrılmalarına izin verilir, biz de son hazırlıklarımızı yapıp doğrudan maçın oynanacağı stadyuma geliriz. Ben de maç günleri sabahın erken saatlerinde otelden ayrılır, "ritüelimi" gerçekleştirir ve maça gelirdim. Ayrıca galibiyet veya mağlubiyet fark etmeksizin her maçtan sonra parti yapmak benim için bir gelenekti." diye konuştu.

Bu günlerin artık geride kaldığını söyleyen 26 yaşındaki oyuncu, uyuşturucu ve alkol bağımlılığından kurtulmak için tedavi gördüğünü, zira bir noktadan sonra böyle yaşamaya devam edemeyeceğimi anladığını ifade etti. Cleveland Browns Antrenörü Hue Jackson da bu süreçte Gordon'a destek olacaklarını ve kendisinin takımda her zaman yeri olduğunu dile getirdi.

Josh Gordon, Baylor Üniversitesi'nde bulunduğu 2011 yılında marijuana kullandığı gerekçesiyle okul takımından uzaklaştırılmış ve Utah Üniversitesi'ne geçiş yapmıştı.