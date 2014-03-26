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ABD'li sözcüden 'Erdoğan müttefikiniz mi?' sorusuna ilginç yanıt

ABD’li sözcü Marie Harf, Suriye uçağının düşürülmesiyle ilgili olarak Türkiye’nin angajman kurallarında şeffaf davrandığını söyledi

26 Mart 2014 13:14

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Marie Harf, gündelik basın toplantısında kendisine yöneltilen, "Bay Erdoğan'ı hâlâ ABD'nin sadık bir müttefiki olarak görüyor musunuz" sorusunu "Türkiye bir NATO müttefiki, o da Türkiye'nin Başbakanı" diye yanıtladı.

CNN Türk’te yer alan habere göre basın toplantısına başladıktan sonra, Türkiye tarafından, sınır ihlali yaptığı için düşürülen Suriye savaş uçağı ve Twitter yasağı ile ilgili açıklamalar yapan Harf, daha sonra kendisine yöneltilen "Bay Erdoğan'ı hala ABD 'nin sadık bir müttefiki olarak görüyor musunuz" sorusunu "Türkiye bir NATO müttefiki" diye yanıtladı. Gazetecinin "Ben Türkiye'yi sormuyorum, Erdoğan'ı soruyorum" diye sorusunu yinelemesi üzerine Harf, "Türkiye bir NATO müttefiki, o da Türkiye'nin Başbakanı" diye yanıtladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Marie Harf, düşürülen Suriye uçağı olayında Türkiye'nin angajman kurallarında şeffaf davrandığına yeniden değindi. Harf, "Türk Parlamentosu, angajman kurallarını, Suriye'nin bir Türk uçağını düşürdüğü Haziran 2012 olayından sonra değiştirdi. Yenilenen kurallar dünya medyası tarafından açık ve geniş biçimde haberleştirildi ve Başbakan Erdoğan da birçok kez buna değindi. Son derece şeffaftı" diye konuştu.

 

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