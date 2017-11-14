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Ekonomi

ABD’li şirket Türkiye’ye yatırım için atağa geçti

İSTANBUL, (DHA)-CUMHURBAŞKANI  Erdoğan ile  bu yılın Eylül ayında  ABD’de bir görüşme yapan yatırım şirketi Washakie Renewable Energy (WRE) LLC

14 Kasım 2017 14:41

İSTANBUL, (DHA)-CUMHURBAŞKANI  Erdoğan ile  bu yılın Eylül ayında  ABD’de bir görüşme yapan yatırım şirketi Washakie Renewable Energy (WRE) LLC. Başkanı Jacob Ortell Kingston,  ülkemize gelerek Ankara ve İstanbul’da üst düzey görüşmeler yaptı. Kingston\'un, 13 Kasım\'da DEİK Başkanı Nail Olpak ile bir araya geldiği, Türkiye’de yapmayı planladığı yeni yatırımları konuştuğu belirtildi. ABD\'li şirket ülkemizdeki yatırımlarını SBK Holding A.Ş. ile ortaklaşa yapıyor. Merkezi Utah’ta bulunan şirketin başkanı Kingston,  Erdoğan ile görüşmesindeki yatırım planlarının detaylarını paylaştı.

YENİ YATIRIMLAR KONUŞULDU

Kingston\'un Cumhurbaşkanı ile görüşmesinin ardından iki  ay sonra Türkiye\'ye gelmesinin, yatırım planları konusundaki kararlılığının bir ifadesi olduğu kaydedildi. Kingston\'un, DEİK Başkanı Olpak ile de bir saati aşan görüşmesinde, WRE’nin Türkiye’ye yönelik yeni yatırım planlarının ele alındığı, karşılıklı dayanışma mesajlarının verildiği, görüşmenin samimi bir havada geçtiği belirtildi. Kingston, Olpak görüşmesine, SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz ve WRE’nin Türkiye’deki yatırımı olan Mega Varlık Yönetim A.Ş. Genel Müdürü Çağlar Şendil de katıldı.

YATIRIM KARARLARI ALINDI

2017 yılı bitmeden WRE ile yeni bir yatırım işbirliği anlaşması yaptıklarını açıklayan SBK Holding Başkanı Korkmaz, satın almayı planladıkları fabrika ve tesisleri Kingston ile yerinde incelediklerini kaydetti. Yaptıkları son satın almaların tutarının 185 milyon doları bulduğunu, böylelikle toplam yatırım büyüklüklerinin bir milyar dolara yaklaştığını ifade eden Korkmaz, holding bünyesine bin 640 kişinin daha katılacağını kaydetti. Korkmaz, “Yatırımcı partner şirketimiz Türkiye’ye ve bu ülkenin geleceğine inanıyor. Sayın Cumhurbaşkanı ile doğduran yapılan görüşmeler de bu süreci hızlandırıyor, biz de Türkiye ekonomisinde atıl ve verimsiz hiç bir alan bırakmamak kararlılığı ile işlerimizi büyütüyoruz\" dedi.

(FOTOĞRAF)

 

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