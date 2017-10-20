ABD'li sinema yıldızları için Bakan Çavuşoğlu devreye girdi

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 54. Uluslararası Antalya Film Festivali\'ne katılmak için Türkiye\'ye gelecek ABD\'li sinema yıldızlarının vizede sıkıntı yaşamaması için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu devreye girdi.

Bu yıl 54\'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Antalya Film Festivali, yarın saat 15.00\'te yerli ve yabancı sanatçıların katılacağı kortej yürüyüşüyle başlayacak. ABD ile Türkiye arasında yaşanan vize krizi nedeniyle bu ülkeden gelecek sanatçılar için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu devreye girdi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel, krizin çıkmasının ardından gelecek sanatçılar için Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüklerini söyledi. Çavuşoğlu\'nun gelecek sanatçıların vize sorunu yaşamaması için ABD\'li yetkililerle görüştüğünü belirten Türel, sanatçıların Türkiye\'ye girişi konusunda bir sıkıntı olmayacağını dile getirdi.

ABD\'Lİ SANATÇILAR

Uluslararası Antalya Film Festivali\'ne; ABD\'den Akademi ödülü, \'SAG\' ve \'BAFTA\' ödülü sahibi, \'Altın Küre\', \'Tony\' ve \'Emmy\' ödülü sinema ve tiyatro oyuncusu Christopher Walken, \'Juliette and the Licks\' grubunun solisti ve birçok sinema filminde de rol alan aktrist Juliette Lewis, 70\'lerde başlayan kariyerine, 80\'lerde gençlerin idolü olarak devam eden \'Akademi\' ve \'SAG\' ödüllü aktör, yönetmen ve senarist Matt Dillon, kariyerine çocuk model olarak başlayan, 1998 yılında henüz 11 yaşındayken ilk Disney filmi olan \'Parent Trap\'ta oynayan oyuncu, model, pop şarkıcısı ve söz yazarı Lindsay Lohan katılacak.