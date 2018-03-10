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Dünya

ABD'li silahçılar alım yaşının yükseltilmesine dava açtı

Deniz Kılınç / İstanbul, 10 Mart (DHA) – ABD Ulusal Tüfek Derneği (NRA), Florida eyalet Başkanı Rick Scott’un silah satın alma yaşının yükseltilmesi için onayladığı yeni silah yasasına tepki olarak Florida eyaletine dava açtı

10 Mart 2018 13:54

Deniz Kılınç / İstanbul, 10 Mart (DHA) – ABD Ulusal Tüfek Derneği (NRA), Florida eyalet Başkanı Rick Scott’un silah satın alma yaşının yükseltilmesi için onayladığı yeni silah yasasına tepki olarak Florida eyaletine dava açtı.  
Florida eyalet Başkanı Scott’un onayladığı yasa değişikliği kapsamında, silah alımında minimum yaş sınırı 18’den 21’e yükseltilirken, uzun silahlar da dâhil olmak üzere el silahlarının satın alımına üç günlük bir bekleme süresi getirildi. Ayrıca yeni yasayla ABD’de son aylarda gerçekleşen silahlı saldırılarda da kullanılan ve yarı otomatik tüfeklerin tam otomatik olanların ateşleme hızına yaklaşmasını sağlayan ek parçaların satışı da yasaklandı.
NRA yasanın onaylanmasının ABD İkinci Yasa Değişikliği’ni ihlal ettiğini savunurken, yasaya tepki gösteren NRA yetkilisi Chris Cox yeni düzenlemenin, “Yasalara uyan ABD’li silah sahiplerini birkaç dengesiz yüzünden cezalandırdığını” söyledi.

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