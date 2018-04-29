ABD'li senatörlerden Türkiye'ye F-35 savaş uçağı teslimatına karşı tasarı

ABD'de üç senatör, Lockheed Martin F-35 tipi savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatının engellenmesi için ABD Senatosu'na yasa tasarısı sundu.

Reuters'ın haberine göre tasarıda Cumhuriyetçi Senatör James Lankford, Thom Tillis ve Demokrat Jeanne Shaheen'in imzaları var.

Senatörler tekliflerine gerekçe olarak "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pervasız yönetimi ve kanunun üstünlüğü ilkelerini hiçe sayması" gösterildi.

Senatör Lankford yazılı açıklamasında "Türkiye'nin stratejik kararları maalesef giderek daha fazla ABD çizgisinin dışına çıkıyor ve zaman zaman ABD'nin çıkarlarına ters düşüyor. Bu faktörler hassas F35'in ileri teknolojisinin Erdoğan rejimine teslimatını giderek daha fazla riskli hale getiriyor" dedi.

ABD'li senatörlerin bu adımına henüz Türkiye'den bir yanıtı gelmedi.

Senatör Shaheen de kararlarına gerekçe olarak Türkiye'de 'Fethullahçı Terör Örgütü ve PKK'ya yardım' suçlamasıyla tutuklu bulunan ABD'li pastör Andrew Brunson'ı gerekçe gösterdi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masum Amerikalıları rehin alması ve tutuklaması, ABD üzerinde avantaj elde etmeye çalışması korkunç ve kanunsuz."

Türkiye, 100'den fazla F-35 savaş uçağı satın almayı planlıyor. Uçakların bazı parçaları Türk şirketler tarafından üretiliyor. Uçakların Türkiye'ye teslimatlarının bir yıl içinde başlaması planlanıyordu.

ABD Senatosuna sunulan yasa tasarısı, Ankara'nın savaş uçaklarının bakımı için gerekli teknolojik veriler ve fikri mülkiyet hakkının kısıtlanmasına neden olabilir.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Mart sonunda yaptığı açıklamada Rusya'dan alınan S-400 füze savunma sistemlerinin ABD ile yapılan F-35 savaş uçakları alışverişini etkilemeyeceğini söylemişti.