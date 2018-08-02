ABD'li senatörler Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanması için düğmeye bastı

Cumhuriyetçi ve Demokrat partilerden bir grup ABD’li senatör, Rusya’ya yeni yaptırımlar içeren yasa tasarısını Senato’ya sundu. Tasarı, Rus siyasetçilere yönelik yaptırımlar, enerji yatırımları ve uranyum ithalatında kısıtlamalar içeriyor.

Senatörler, bu tasarının 'Moskova’nın ABD seçimlerine müdahalesinin, Suriye’deki iç savaştaki hareketlerinin ve Kırım üzerinde kurduğu baskının' ardından Rusya’nın üzerinde 'daha sert bir baskı yaratılması için' hazırlandığını söylüyor.

Reuters’a konuşan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, amaçlarının ‘statükoyu değiştirmek, Putin Rusyası’na ABD’nin seçim süreçlerine müdahil olmayı bırakana, Ukrayna’dan çekilene ve Suriye’de kaos yaratmayı bırakana kadar baskı uygulamak’ olduğunu dile getirdi.

Bahsi geçen tasarı, ABD’nin Rusya'ya 2014 yılından bu yana uyguladığı yaptırımları artırmak için harekete geçtiğini gösteriyor.

Tasarıda, ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamında yeni yaptırımlar uygulanmasını ve Rusya'ya karşı ilave kısıtlayıcı önlemler alınması öngörülüyor.

Rus siyasetçilere yönelik yeni yaptırımlar, enerji yatırımları ve uranyum ithalatında kısıtlamalar talep eden ABD'li senatörler; siber alemde faal kişi ve kurumların yaptırım listesine alınmasını ve ABD'de 'Rus tehditlerine karşılık verme merkezi' kurulmasını da tasarı aracılığıyla önerdiler.

Rusya'dan ilk tepki: Amerika’nın ABD Doları’ndan daha iyi bir müttefiği yok

Rusya’nın tasarıya dair cevabı çok gecikmeden geldi. Rus parlamentosunun alt kanadı olan Duma'nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksey Çepa, ABD’nin kendi çıkarlarına uygun davranmayan her ülkeye karşı yaptırım uygulamaya hazır olduğunu söyledi.

Yaptığı açıklamada ABD’nin Türkiyeli bakanlara yaptırım uygulamasına da değinen Çepa, "Rusya’da şöyle bir söz var: Ordu ve deniz filosundan daha iyi müttefik yok. Amerika’nın ise ABD Doları’ndan daha iyi bir müttefiği yok. Avrupa güçlü olunca, onlar Avrupa Birliği’ne karşı oluyorlar. Çin güçleniyor, Çin düşman ilan ediliyor. Türkiye, ABD’nin istediği gibi davranmayınca hemen yaptırımlar ve ticari savaşlar uygulamaya başlıyorlar. ABD’nin çıkarlarına uymayan şeyler olunca, onlar hemen buna karşı belirli eylemler uyguluyorlar" dedi.