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Dünya

ABD'li senatöre zehirli mektupla suikast girişimi

ABD Mississippi Senatörü'ne gönderilen, Tennessee’ye ait damgaya sahip olan ve üzerinde geri dönüş için adres bulunmayan mektupta zehir bulundu

17 Nisan 2013 11:57

ABD’de Mississippi Senatörü Roger Wicker’e gönderilen mektupta zehir bulundu. Washington’daki hükümet meclisi binasının dışındaki posta bölümünde yapılan kontroller sırasında fark edilen ‘risin’ zehirli mektubun ardından FBI soruşturma başlattı.

Senato yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, yapılan ilk laboratuvar testlerinde zehrin varlığının doğrulandığı belirtildi. FBI mektubun ileri testler yapılmak üzere inceleneceğini açıklarken, yapılacak testlerin 24 ila 48 saat arasında sonuç vereceği belirtildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, mektubun Tennessee’ye ait damgaya sahip olduğu ve üzerinde geri dönüş için adres bulunmadığı açıklandı.

2008 yılında seçilen ve 2012’de ikinci dönem görevine başlayan Senatör Wicker yaptığı açıklamada olayın detaylı olarak incelendiğini ve kendisi için dua edenlere minnettar olduğunu belirtti.

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