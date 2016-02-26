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Dünya

ABD'li Senatör: Suriyeli Kürtler, ABD yerine Rusya’yla ittifak kurdu

"Kürtlere Türkler saldırıyor, Amerikalılar pek de yardımcı olmuyor, Ruslar ise istedikleri desteği veriyor"

26 Şubat 2016 19:30

ABD’li Cumhuriyetçi Senatör John McCain, Suriye’deki silahlı Kürt grupların Rusya’yı ABD’ye tercih ettiğini söyleyerek, “Kürtler, Ruslarla ittifak kurdu” dedi.

Rus haber ajansı Sputnik’te yer alan habere göre; ABD Senatosu’nun Silahlı Hizmetler Komitesi’nin başkanı olan Cumhuriyetçi Parti Arizona Senatörü John McCain, “Çok sayıda kaynaktan duydum, bu yüzden buna inanıyorum. Kürtler, Ruslarla ittifak kurdu” dedi. Sonra bu ifadesini düzeltme gereğini duyan Senatör, “Eminim tüm Kürtler değil. Ancak bir kısmı, Ruslarla ittifak kurdu, çünkü zafer kazanmak istiyorlar. Bizim başarısız olduğumuz yerde Rusların başarılı olduğunu görüyorlar” diye konuştu.

 

“Türkler saldırıyor, Amerikalılar yardımcı olmuyor, Ruslar istedikleri desteği veriyor”

 

Kürtlerin, Ruslarla ittifakı, ‘çok iyi bilinen hedefleri olan Kürt devletine giden en kısa yol’ olarak gördüklerini belirten McCain, “Duruma Kürtlerin gözüyle bakarsak onları anlayabiliriz. Türkler onlara saldırıyor. Amerikalılar pek de yardımcı olmuyor. Ruslar ise ihtiyaç duydukları desteği veriyor” yorumunda bulundu.

Kürtleri, “savaşmaya hazır olanlar arasında Beşar Esad’a karşı kalan en iyi savaşçılar” olarak nitelendiren McCain, yine de Kürt güçlerinin yaptıklarının ABD’nin çıkarlarına olmadığını ve Türkiye’yle çatışmaya yol açabileceğini dile getiren Senatör, “Bu sadece Beşar Esad’ın işine yarar” dedi.

Kürtlerin, Tayyip Erdoğan için Beşar Esad ve terör örgütü IŞİD’in önüne geçtiğini söyleyen McCain, Erdoğan’ın büyük hayranı olmadığını, ancak onu anlayışla karşıladığını kaydetti.

“Ruslarla birlikte çalışan Suriyeli Kürtler, ABD’nin çıkarına değil” diye konuşan McCain, Rusya’nın Suriye’deki hava saldırılarıyla ‘muhalefeti yeryüzünden sildiğini’ belirterek, ABD’den farklı ‘savaş kuralları’ kullandığını savundu.

 

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