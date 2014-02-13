ABD'li senatör Suriye'deki vahşet fotoğraflarından Obama'ya yüklendi

Cumhuriyetçi Parti Arizona Senatörü John McCain, Senato'daki Suriye konuşmasını, Anadolu Ajansı'nın işkenceleri ispatlayan fotoğraflarını koyarak yaptı ve Başkan Barack Obama'ya yüklendi.

Anadolu Ajansı'nın kısa süre önce yayınladığı, Suriye'deki rejim güçleri tarafından binlerce kişiye uygulanan işkenceleri ispatlayan fotoğrafları arkasına koyarak konuşan McCain, Kongre üyelerini ve Amerikan halkını konuyla ilgili raporu tamamen okumaya davet etti.

McCain, şu anda BM'nin bu fotoğraflarla ilgili değerlendirmesini hazırladığını ve herkesin de bu noktada BM'yi desteklemesi gerektiğini kaydetti.

McCain, "Bunlardan sonra kim ciddi olarak Esed rejiminin 11 bin mahkumu öldürmeye niyetlenmediğini, bunu amaçlamadığını söyleyebilir?" diye sordu.

'Bugün Obama nerede?'

Suriye'deki durumun ABD'nin ulusal çıkarına tehdit oluşturduğunu ama daha da ötesi, yaşananların vicdanlarına hakaret anlamına geldiğini dile getiren McCain, "Bunlar gibi fotoğraflar sadece bir sempati ve üzüntü kaynağı olmamalı, bunlar (bizleri) harekete geçirici olmalı" dedi.

ABD Başkanı Barack Obama'nın soykırım ve dünyada yaşanan vahşetlere kayıtsız kalınamayacağına dair yaptığı konuşmalardan örnekler sıralayan McCain, "Bugün Başkan Obama nerede? Dokunaklı biçimde, büyük güçlerin sahip olması gereken ahlaki sorumluluklardan konuşan Başkan Obama nerede? Tarihin en güçlü halkının gözleri önünde zalim tiranların kendi halklarına katliam yapmasını kabul etmeyeceğini söyleyen Başkan Obama nerede?" diye konuştu.

McCain, konuşması sırasında arkasındaki fotoğraflara vurarak konuşmasını vurguladı.

"GÖZÜMÜN ÖNÜNDEN GİTMİYOR"

Suriye'ye yardım etmenin Irak savaşına geri dönmek anlamına gelmeyeceğinin altını çizen McCain, bu tür görüşleri, "eyleme geçmemek için bahane üretmek" olarak tanımladı.

McCain, Suriye'ye yardım etmenin "seçeneklerle veya kapasiteyle değil istek duymakla" ilgili bir mesele olduğunu vurguladı.

Suriye ile ilgili fotoğrafların gözünün önünden gitmediğini dile getiren McCain, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunlar Kongre'deki tüm arkadaşlarım ve tüm Amerikalıların da aklından çıkmamalı. Suriye'de gözlerimizin önünde yaşanan bu korkunçluktan daha da çok aklımdan çıkmayan bir diğer şeyse bu konuda anlamlı hiçbir şey yapmayacağımıza, ulusal vicdanımızın nasıl yok olduğuna dair düşünce.

Aklımdan çıkmıyor ki bundan yıllar sonra da bir Amerikan başkanı, tıpkı ondan öncekilerin uzak memleketlerdeki vahşetler karşısında eylemsiz kalmasında olduğu gibi, Suriye halkının ve dünyanın karşısında duracak ve şu anda hepimizin doğru olacağını bildiğimiz şeyleri söyleyecek: 'Diğerlerinin acı çekmesini durdurmak için daha çok şey yapabilirdik, sınırlı olsa da sahip olduğumuz gücü kullanabilirdik, bir şeyler yapabilirdik'. Gelecekteki başkan bizim şu anki hatamız için özür dileyecek. Eğer tarih kendini bu şekilde tekrar ederse yazıklar olsun bize."

McCain, daha sonra da Twitter hesabından Suriye'deki katliama yönelik AA'nın da yayınladığı bazı fotoğrafları paylaştı.