ABD'li senatör adayı kölelikle ilgili yaptığı açıklamaları yüzünden tepki gördü

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Aralık (DHA) - ABD\'nin Alabama eyaleti Senatör adayı Roy Moore, seçim kampanyası sırasında ABD\'nin en son kölelik sistemi yasalken harika bir yer olduğunu söyledi.

ABD\'nin Alabama eyaletinden Senatör adayı Roy Moore, Eylül ayındaki seçim kampanyası sırasında, Afro Amerikan seyircilerden birinin \"ABD en son ne zaman harika bir yerdi?\" sorusuna, \"ABD en son, kölelik sistemi yasalken harika bir yerdi\" demişti. Açıklamasıyla oldukça tepki toplayan Moore, söyleminin aslında aile birliğine verdiği değer olduğunu ve ABD\'deki aileler güçlü, mutlu ve birlikte olduğu sürece köleliğin göz ardı edilebileceğini ima ettiğini söyledi. Genç kız çocuklarına cinsel istismar uyguladığı iddiasıyla gündemde yer alan Moore\'un bu açıklamaları gündemde oldukça yer edinmişti.

Eski ABD Başkanı Barack Obama yönetiminde görevli Eric Colombus, Moore\'un tartışmalı açıklamasını tekrar gündeme getirdi. Konuyla ilgili Ray Moore kampanya yetkilileri Newsweek\'e gönderdiği e-postada, \"Roy Moore fikrini açıkça belirtmiştir. ABD aileler mutlu ve güçlü olduğu zaman harika bir yerdir. Moore asla köleliği tasvip etmemektedir\" dedi. Roy Moore iddialarla ilgili resmi bir açıklamada bulunmadı.

Kölelik ve cinsel istismar dışında Roy Moore, Amerikan Yerlileri\'nden bahsederken \"sarı-kırmızılar\" ifadesini kullanmış, defalarca Barack Obama\'nın doğum yerini sorgulamış ve Müslüman\'ların kongrede yetki sahibi olmamaları gerektiğini söylemişti. Açıklamalarına rağmen Moore\'un halen Senatör olma şansının bulunması, ABD halkı tarafından tepki görüyor.