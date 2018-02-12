ABD'li Senato adayı kampanyada sanal para bağışı kabul ediyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Şubat (DHA) – ABD’li Cumhuriyetçi Senato Adayı Austin Petersen, federal seçim kampanyasında kripto para birimleri bazlı bağışları kabul ettiğini açıkladı.

ABD’li Cumhuriyetçi Senato Adayı Petersen, seçim kampanyası sırasında 0,284 BTC’ye karşılık gelen 4,500 dolar başta olmak üzere, toplam 24 farklı kripto para birimini kampanyasına katkı olarak kabul ettiğini duyurdu. ABD’nin Missouri eyaletinden aday olan Petersen, genç vatandaşlar arasındaki ünüyle tanınırken, Petersen’ın Bitcoin’e olan ilgisi daha önceden biliniyordu. 2017 yılının Aralık ayında verdiği bir röportajda Petersen kripto para birimleriyle ilgili, “Merkezsizleşmeyi temsil etmesi sebebiyle kripto para birimleri kullanımını destekliyorum” dedi.

Kampanyaya yapılan 0,284 BTC’lik katıyla ilgili Petersen’ın kampanya menajeri Jeff Carson, “Kripto para birimleri çeşitli kampanyaları finanse etmek için gelecekte oldukça fazla kullanılacak. Austin’in kendisi de kripto para birimleri piyasasındaki rekabetin büyük bir takipçisi. Bitcoin gibi kripto para birimlerindeki son yükselişten sonra bu katkıyı kabul etmemek söz konusu bile değildi” dedi.