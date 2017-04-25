ABD'li savcıdan Zarrab'ın avukatlarına suçlama

ABD'de yargılanan İran asıllı Türk işadamı Reza Zarrab dün bir kez daha hakim karşısına çıktı. Yapılan ön duruşmada federal savcılık, savunma ekibine yeni katılan avukatları, siyasi bağlantılarını kullanarak Zarrab'ı aklamaya çalışmakla suçladı.

İran'a yönelik ABD yaptırımlarını delmekle suçlanan Reza Zarrab'ın yargılandığı davanın ön duruşmasında, Savcı Yardımcısı Michael Dennis Lockard, Zarrab'ın yeni avukatlarından Rudolph Giuliani ve Michael Mukasey'i eleştirdi.

AP'nin haberine göre Lockard, Zarrab'ın işlenen suçtaki rolünün, New York eski Belediye Başkanı Giuliani ve ABD eski Adalet Bakanı Mukasey tarafından hafifletilmeye çalışıldığını ancak Zarrab'ın "ciddi bir ulusal güvenlik suçundan" yargılandığını belirtti.

Zarrab'a yöneltilen suçlamaların nükleer teknoloji ya da silah ticaretini içermediğini belirten Mukasey ve Giuliani'nin bu tip söylemlerle İran asıllı işadamını olduğundan masum göstermeyi amaçladığını öne süren Lockard, "Söz konusu düzenden faydalananlar arasında İran Devrim Muhafızları ve bağlı gruplarla, Tahran'ın nükleer programına finansman sağladıkları için yaptırım uygulanan İranlı bankalar ve İranlı havayolu şirketleri bulunuyor" dedi.

"Türk yetkililerle çalıştıklarını ispatlayacağız"

Lockard, Manhattan'daki ön duruşmada Yargıç Richard M. Berman'a, federal savcılık olarak, Zarrab ile suç ortaklarının Türkiye ve İran'daki üst düzey hükümet ve banka yetkilileriyle birlikte çalıştıklarını ispatlayacaklarını iddia etti.

Dönemin İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'a şahsen gönderilen bir mektupla Tahran yönetimine ABD yaptırımlarının delinmesi teklifinde bulunulduğunu belirten Lockard, "Zarrab bu düzenbazlığın sürmesi ve korunması için üst düzey hükümet ve banka yetkililerine on milyonlarca dolar aktardı" diye konuştu.

"Erdoğan'la görüştüklerini açıklamak zorundaydık"

Lockard, Giuliani ve Mukasey'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geleceklerine dair geçen aylarda savcıları bilgilendirdiklerini ancak bu görüşmeyi kamuoyuna ifşa etmek zorunda kaldıklarını belirtti.

ABD'li savcı, "Zarrab'ın, Giuliani ve Mukasey'i görevlendiren hukuk firmalarının davadaki bankaları temsil ettiğinin farkında olduğunun ve bunun bir çıkar çatışması yaratabileceğini bildiğinin anlaşılması için yargıçtan bir duruşma talebinde bulunduk. Bu talep için de görüşmeyi ifşa etmemiz gerekiyordu" dedi.

Lockard'ın sözlerini aktaran Associated Press, Giuliani'nin sahibi olduğu hukuk firmasının da Türk hükümetini temsil ettiğini hatırlattı.

Lockard, Zarrab'la ilgili soruşturmayı başlatan ve geçen ay Trump yönetimince görevden alınan ABD'li savcı Preet Bharara'nın da yardımcılığını yürütüyordu.

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DW,AP/CÖ,BK