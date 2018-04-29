ABD'li savcı: Reza Zarrab rüşvet verdi, Türkiye'deki soruşturmanın üstü kapatıldı

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını yasa dışı yollarla delmek, rüşvet ve para aklamayla suçlanan eski Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığı davanın jürili duruşmaları dün New York'ta başladı.

Aynı suçlamaların yöneltildiği İran ve Türkiye vatandaşı iş adamı Reza Zarrab'ın ise, savcılıkla iş birliği yaptı ve tanık olarak duruşmaya katılacağı açıklandı.

Savcı David Denton, Zarrab'ın iddia makamının "yıldız tanığı" olduğunu söyledi. Zarrab'ın bugün mahkemede tanıklık etmesi bekleniyor.

Jürili duruşmanın ilk gününde yaşananları ve tarafların dile getirdiği iddiaları derledik.

"Reza Zarrab tanık olarak hikâyenin iç yüzünü anlatıp, tüm bu karışık yalanların arkasındaki gerçeği teşhir edecek. Kendisi ABD yasalarını çiğnediği için suçlu olduğunu kabul etti ve devlet ile işbirliği yapma kararı aldı"

"Mehmet Hakan Atilla'nın yalanları, ABD'nin İran'a uyguladığı ekonomik yaptırımlarda milyarlarca dolarlık delik yarattı"

"ABD bankalarına hile yapıp İran'ın paralarını dünyada rahatça dolaştırabilmesini sağlayan bu çok başarılı planın mimarı Atilla'dır. Zarrab niyeti ifade etti, Atilla metodu sağladı."

"İran'ın milyarlarca dolarını başka ülkelere transfer etmesi Orta Doğu'daki ülkelerin ekonomilerini de etkiledi. Boyut o kadar büyüktü ki plan, Türkiye ve İran'daki bakanlar tarafından korundu"

Savcı David Denton, Zarrab'ın ifadelerinin Türkiye'deki 17-25 Aralık (2013) soruşturmalarına ışık tutabileceğini de ifade etti.

"Rüşvetle Türkiye'deki soruşturmadan (17-25 Aralık 2013) kurtulmuş olsalar da, delillerden kurtulamadılar. Bu deliller (17-25 Aralık'ta sızdırılan ses kayıtları) bugün New York'taki bu duruşmaya kadar gün ışığı görmedi."

"Deliller, küresel çapta bir dolandırıcılığın üzerindeki perdeyi kaldıracak"

Denton mahkeme jürisine, o dönemde verilen rüşvetlerle Türkiye'de 17-25 Aralık 2013'teki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarının üzerinin kapatıldığını söyledi.

"Türkiye'deki aynı yozlaşmış üst düzey politikacılar Zarrab'a hâkimlere daha da çok, milyonlarca dolar rüşvet vermesi talimatını verdi, böylece her şey unutulacaktı...

"Zarrab parayı ödedi. Komployu kuranların ortakları hapisten çıktı ve Türk polisinin yürüttüğü soruşturma son buldu...

"Ama görünüşe göre olayı takip eden sadece Türk polisi değildi. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI'ın karşı istihbarat birimi de 2013'ten bu yana kendi araştırmasını yürütüyordu. FBI delilleri bir araya getirerek neler olduğunu çözdü. Ve toplanan deliller Türk polisinin topladıklarıyla aynı hikayeyi anlatıyor"

Duruşmanın tek tutuklu sanığı olarak yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın avukatı Victor Rocco ise, müvekkilinin Reza Zarrab tarafından kullanıldığını iddia etti.

"ABD'ye karşı ekonomik bir savaş açmış olan Reza Zarrab, İran'ın paralarının 3 kıtada transfer etmesini sağlamış ve kendisine de büyük bir servet yaratmıştır"

"Mehmet Atilla'ya karşı tanıklık ederek Zarrab özgürlük alabileceğini, zenginlerle ve ünlülerle çevrili müsrif hayatına kısa yolda geri dönebileceğini umut ediyor. Zarrab hayatının anlaşmasını yaptı. O bir yalancı, hain, tek adamlık bir suç dalgası"

"Müvekkilim yolsuzluğa karışmadı, rüşvet almadı. O hepiniz gibi çok çalışkan biri"

"Atilla, Reza Zarran'ın birçok kurbanından biri, çaresiz bir piyon. Bu dava tam bir Reza Zarrab şovu."

"Zarrab istediklerini alabilmek için Rusya, Çin, İran ve Türkiye'de hükümet liderleri ve iş adamlarına ödediği rüşvetlere servetini yatırdı. Zarrab için rüşvet bir yaşam tarzı. Onun için herkesin bir fiyatı vardır"

Savunma makamının avukatı olan Rocco, 'Hakan Atilla ile Zarrab'ın seyrek olarak iletişim kurduğunu ve birbirlerini sevmediklerini' de söyledi.

Rocco, Reza Zarrab'ın içki, uyuşturucu ve kadın için ABD cezaevi gardiyanlarına da rüşvet verdiğini de öne sürdü.

Davada, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, tutuklu tek sanık olarak yargılanıyor.