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Dünya

ABD'li şarkıcı sahne aldığı mekanda öldürüldü

Christina Grimmie, ABD'deki yarışma programı 'The Voice' ile ün kazanmıştı

12 Haziran 2016 01:13

Türkiye'de de 'O ses Türkiye' adıyla yayınlanan ABD'deki yarışma programı 'The Voice' ile ün kazanan şarkıcı Christina Grimmie, cuma gecesi sahne aldığı mekanda silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi.

Sözcü'de yer alan habere göre; ABD'yi sarsan olayda 22 yaşındaki Grimmie cuma gecesi Florida'daki konserinin bitiminin hemen ardından kulise geçti. Kuliste hayranlarına imza dağıttığı sırada içeri giren bir kişi genç şarkıcıya ateş açtı. Elinde iki silah olduğu belirtilen saldırgana şarkıcının abisi müdahale ederek durdurmaya çalıştı. Kimliği henüz tespit edilemeyen saldırgan sonrasında intihar ederek yaşamına son verdi. Genç şarkıcı kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ABD'de büyük ilgiyle izlenen "The Voice" isimli yarışmanın 2014'teki 6. sezonunu üçüncü olarak bitiren Grimmie televizyon programından önce YouTube'da yıldızı parlamış ve çok sayıda takipçisi olan biriydi.
 

 

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