ABD’li şarkıcı Eartha Kitt hayatını kaybetti

ABD'nin önde gelen caz şarkıcılarından, Türkiye'de ''Üsküdar'a gider iken'' şarkısının İngilizce ve Türkçe yorumuyla tanınan Eartha Kitt, 81 yaşında kolon kanserinden öldü.



Aile dostu Andrew Freedman, aynı zamanda dansçı ve oyuncu olan Eartha Kitt'in öldüğünü açıkladı. Kitt'in, kolon kanseri nedeniyle tedavi gördüğü belirtildi.



1960 yılında ''Kedi Kadın'' rolünü canlandıran Kitt, iki Emmy ödülü kazanmış ve üçüncüsüne aday gösterilmişti. Eartha Kitt ayrıca iki kez Tony ve Grammy ödüllerine aday gösterilmişti.







