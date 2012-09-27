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Kültür-Sanat

ABD'li şarkıcı Andy Williams hayatını kaybetti

'Moon River', 'Butterfly', 'Can't take my eyes off you' Williams'ın en bilinen şarkılarıydı

27 Eylül 2012 13:31

Ünlü Amerikalı şarkıcı Andy Williams, 84 yaşında hayatını kaybetti. 18 Altın plak ve 3 gümüş plak sahibi ünlü şarkıcı bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Williams'ın menajeri Paul Shefrin, bir yıldır mesane kanseriyle mücadele eden şarkıcının ABD 'deki evinde dün gece hayatını kaybettiğini bildirdi.

Geçen yıl kasım ayında kanser olduğunu açıklayan Williams şarkı söylemeye devam edeceğini söylemişti.
Andy Williams, küçük yaşta kardeşleriyle şarkı söyleyerek başladığı kariyerinde, yumuşak sesiyle dikkatini çektiği ABD eski Başkanı Ronald Reagen tarafından “milli hazine” olarak adlandırılmıştı.

“Moon River” şarkısıyla dünya çapında üne kavuşan Williams'ın tanınmış şarkıları arasında “Butterfly”, “Can't Get Used to Losing You” ve “Can't Take My Eyes off You” bulunuyor. 

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