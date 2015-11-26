ABD'li sanatçı tarlaya, bitkilerle Van Gogh tablosu çizdi

Araziler üzerine sadece toprak ve bitki kullanarak yaptığı resimlerle dünya çapında üne kavuşan ABD’li sanatçı Stan Herd'in son eseri ünlü ressam Van Gogh’un ‘Zeytin Ağaçları’ tablosu oldu. Herd, ‘Zeytin Ağaçları’ tablosunu şehrin havaalanının yanındaki bir tarlaya resmetti.

Cihan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; Minneapolis Sanat Enstitüsü’yle işbirliği yapan sanatçının yaklaşık 5 bin metrekare açık arazi üzerine diktiği bitkilerle oluşturduğu Van Gogh’un 1889 tarihli yağlı boya eseri, Minneapolis’e uçakla gelenlere güzel bir ‘tablo’ sundu. Özel bir şirkete ait arazi üzerinde çalışmaya ilkbaharda başlayan Herd, eserini sonbaharda tamamladı.

Eğitimini ‘soyut dışavurumculuk’ üzerine alan Herd, ilk açık arazi sanat eserini 1981’de Kansas’ta 647 bin 520 metrekare çayırlık alan üzerine Kiowa Kızılderili Şefi Satanta’nın portresini çizerek vermişti.