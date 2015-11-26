T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD'li sanatçı tarlaya, bitkilerle Van Gogh tablosu çizdi

Van Gogh’un 'Zeytin Ağaçları' tablosunu çizmeye ilkbaharda başlayan Herd, eserini sonbaharda tamamladı

26 Kasım 2015 13:32

Araziler üzerine sadece toprak ve bitki kullanarak yaptığı resimlerle dünya çapında üne kavuşan ABD’li sanatçı Stan Herd'in son eseri ünlü ressam Van Gogh’un ‘Zeytin Ağaçları’ tablosu oldu. Herd, ‘Zeytin Ağaçları’ tablosunu şehrin havaalanının yanındaki bir tarlaya resmetti.

Van gogh'un Orjinal 'zeytin ağaçları' tablosu

Cihan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; Minneapolis Sanat Enstitüsü’yle işbirliği yapan sanatçının yaklaşık 5 bin metrekare açık arazi üzerine diktiği bitkilerle oluşturduğu Van Gogh’un 1889 tarihli yağlı boya eseri, Minneapolis’e uçakla gelenlere güzel bir ‘tablo’ sundu. Özel bir şirkete ait arazi üzerinde çalışmaya ilkbaharda başlayan Herd, eserini sonbaharda tamamladı.

Eğitimini ‘soyut dışavurumculuk’ üzerine alan Herd, ilk açık arazi sanat eserini 1981’de Kansas’ta 647 bin 520 metrekare çayırlık alan üzerine Kiowa Kızılderili Şefi Satanta’nın portresini çizerek vermişti.

 

ETİKETLER

Vangoghzeytinağaçlarıarazitarlabitki

İlgili Haberler

Van Gogh'un 'çiçekleri' 125 yıl sonra ilk defa bir arada

Hollandalı ressam Van Gogh'un çiçekler serisi New York'taki müzede bir araya geldi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24