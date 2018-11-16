ABD'li sanatçı satın aldığı Banksy eserini yok edeceğine söz verdi

T24 Haber Merkezi

ABD'li sanatçı Ron English, satın aldığı sokak sanatçısı Banksy'nin "Köle Emeği"(Slave Labour) adlı eserinin tamamını beyaza boyayarak yok edeceğini söyledi. English, 730 bin dolara aldığı eseri yok edecek olmasının sebebini sokak sanatının parayla satılmasını protesto etmek olduğunu söyledi.

Bahsi geçen eserde dizleri üzerine çökmüş bir çocuğun birbirine bağlı Birleşik Krallık bayrakları diktiği görülüyor. Banksy'nin eseri Londra'daki bir duvardan sökülmüş ve ardından Miami'de açık arttırmaya çıkartılmış ancak yoğun protestolar üzerine eser satılmamıştı. Eser bütün bu olanlardan sonra 2013'te Londra'da satılmıştı. "Köle Emeği" geçtiğimiz çarşamba günü tekrar satışa çıktı, bu sefer eseri başka bir sanatçı olan English aldı. English eseri aldıktan sonra yaptığı açıklamada eseri ''iyi arkadaşı Banksy için" yok edeceğini söyledi.

Birleşik Krallıklı haber ajansı Press Association'a konuşan English ''Bu sokak sanatına bir tokattır. Sokak sanatı alınıp satılmamalı. Elimden geldiğince satışa çıkan bütün sokak sanatı eserlerini satın alıp beyaza boyayacağım, insanların eserlerimizi çalıp satmasından sıkıldık'' dedi. Kendisi de defalarca tutuklanan bir sokak sanatçısı olan English beyaza boyadığı eseri bir milyon dolara satacağını belirtti ve şöyle dedi: "Çılgınım ama aptal değilim".

Banksy'nin açık arttırmaya çıkarılan bir başka eseri "Balonlu Kız" da içine yerleştirilen bir düzenekle kendini parçalamıştı.