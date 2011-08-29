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ABD'li sanatçı Beyonce hamile

ABD'li ünlü şarkıcı Beyonce, bebek beklediğini açıkladı.

29 Ağustos 2011 03:00

T24 - ABD'li ünlü şarkıcı Beyonce, bebek beklediğini açıkladı.
 

FOTO GALERİ

Ünlü şarkıcı hamile olduğunu MTV Video Müzik Ödülleri töreninde açıkladı.


Beyonce, şarkısı bittikten sonra ceketinin düğmesini açtı ve hamile olduğunu göstermek için göbeğini ovaladı.


Hayranları mutlu haberi sevinç çığlıklarıyla karşılarken, şovu izleyenler arasında Beyonce'nin eşi rapçi Jay-z de vardı.


30 yaşındaki Beyonce, ödül töreni öncesi kırmızı halıda da hamileliğini gizlememişti.


Beyonce ve Jay-z, 3 yıl önce New York'ta dünya evine girmişti.

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