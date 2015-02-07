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Dünya
Deutsche Welle

ABD'li rehinenin ailesinden IŞİD'e çağrı

Rehin tutulduğu Rakka'ya Ürdün savaş uçakları tarafından düzenlenen bir hava saldırısında öldüğü ileri sürülen ABD'li rehine Kayla Jean Mueller'in anne ve babası IŞİD'e seslendi.

07 Şubat 2015 15:21


Terör örgütü IŞİD tarafından dün yapılan bir açıklamada, 26 yaşındaki ABD'li rehinenin, terör örgütünün Suriye'deki merkezi Rakka'ya düzenlenen bombardımanda öldüğü iddia edilmişti.

Kayla'nın anne ve babası Carl ve Marsha Mueller'in bunun üzerine yaptığı açıklama NBC Televizyonu tarafından yayınlandı.

"Siz bize Kayla'yı misafiriniz olarak gördüğünüzü söylemiştiniz, misafiriniz olan birinin iyi ve güvende olması da sizlerin sorumluluğunda" ifadelerini kullanan Mueller çifti, örgütü kendileriyle temas kurmaya davet etti. Mueller çifti, kızlarının hayatta olduğuna dair umutlarını yitirmediklerini söyledi.

IŞİD'in açıklaması bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı. ABD hükümet yetkilileri iddiayı doğrulayacak kanıt bulunmadığını açıklarken, rehinenin ölümünden sorumlu tutulan Ürdün iddiayı yalanladı.

Kayla, Suriyeli mültecilere yardım amacıyla görev yaptığı Halep'te 2013 yılında kaçırılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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