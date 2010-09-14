-ABD'Lİ RAHİP JONES'E SUÇ DUYURUSU ANKARA (A.A) - 14.09.2010 - Ankara Barosuna kayıtlı avukat Özgür Meriç Turan, ABD'de 11 Eylül saldırılarının yıl dönümünde Kur'an-ı Kerim yakacağını açıklayan ancak tepkiler üzerine bundan vazgeçtiğini bildiren rahip Terry Jones hakkında suç duyurusunda bulundu. Turan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde, Jones'un 11 Eylül saldırılarının yıl dönümünde Kur'an-ı Kerim'i yakarak protestoda bulunacağını medya aracılığıyla açıkladığını belirtti. Dilekçede şunlar kaydedildi: ''Türkiye Cumhuriyeti, dünya milletlerinin eşit haklara sahip, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan, insan haklarına saygılı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Hristiyan ve Yahudi vatandaşlarımızla birlikte huzur içinde yaşadığımız bir ortamda şüpheli rahip Terry Jones uluslararası basını da eylemine ortak ederek, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim ile 'yakacağım, yakıyorum, erteledim' gibi ifadeleriyle bir din adamına yakışmayacak tarzda tüm dünyanın gözü önünde oynamaktadır. Bu durum huzurlu ortamımızı tehdit eder niteliktedir.'' Jones hakkında ''hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama'' suçlarından kamu davası açılması istenen dilekçede, Jones'un ABD'de bulunmasının cezalandırılmasına engel olduğu ancak Türkiye'de hakkında kamu davası açılmasının mümkün olduğu ifade edildi.