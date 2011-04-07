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Yaşam

ABD'li polisin görev tanımı

ABD’li polis memurunun Facebook’ta yazdığı görev tanımı tepkilere neden olunca memurun görevi değiştirildi.

07 Nisan 2011 03:00

T24- ABD’li polis memurunun Facebook’ta yazdığı görev tanımı tepkilere neden olunca memurun görevi değiştirildi.

 

Sosyal ağlarda yayınlanan mesaj ve bilgilerin özellikle resmi görevlilerin başına açtığı işlere bir örnek daha. Amerikalı bir polis memuru, ‘görev’ tanımına yazdığı tüyler ürpertici ifade yüzünden ‘masa başı’ işe kaydırıldı.

 

Geçtiğimiz ay devriye görevi sırasında ölümlü bir silahlı çatışmaya giren Albuquerque Polis Departmanı görevlisi polis memuru Trey Economidy, bir süre sonra Facebook’taki görev tanımı hanesine “human waste disposal” (atık insanların bertaraf edilmesi) yazınca kentte gürültü koptu.

 

Bölge basınında hızla yayılan haber üzerine sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar binlerce protesto mesajı yayınlarken, Polis Departmanı kendine bağlı görevlilerin sosyal ağları kullanımına ‘kurallar’ ve yaptırımlar getirdi.

 

Economidy, görev tanımını hemen kaldırdı ve bir özür mesajı yayımlayarak ‘son derece uygunsuz ve düşünmeden yazılan bir ifadeydi’ şeklinde özeleştiri yaptı.

 

Geçen yıl sonunda da Arkansas’ta görevli bir polis memuru, Facebok profil resmi olarak objektife tabancasını doğrultmuş halde çekilmiş bir fotoğrafını kullandığı için bir süre açığa alınmıştı.

 

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