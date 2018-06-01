ABD'li perakende devi 63 mağazasını kapatıyor

Perakende sektörünün en eskilerinden biri olan ABD merkezli Sears, satışların yüzde 31 düşmesi ve şirketin sürekli zarar etmesi nedeniyle 63 mağazasını daha kapatma kararı aldı. Son 8 yılda 11 milyar doların üzerinde zarar eden Chicago merkezli dev firma geçen yıl da 400 mağazasını birden kapatmıştı. Gelecek aylarda kapatmaların daha da artabileceği belirtiliyor. 2005 yılında Kmart ile birleşen Sears bu kapatmalarla 13 yılda 3500 mağazadan 831 mağazaya düştü.

Alper Öcal'ın Habertürk'te yer alan haberine göre, şirket yönetimi 100 adet kâr etmeyen Sears ve şirket bünyesindeki Kmart mağazalarını belirleyerek yakın gelecekte 63 tanesinin kapatılacağını duyurdu. Bu sayının önceden 72 olarak kararlaştırıldığı ancak daha sonrasında indirildiği de açıklandı. 9 mağaza ise yeniden değerlendirmeye tabi tutulacak.

Chicago merkezli şirket geçtiğimiz 12 ayda neredeyse 400 mağazasını daha kapatmıştı. 63 mağaza da kapatıldıktan sonra geriye 831 mağaza kalacak. 2005 yılında birleşen Kmart ve Sears, o dönem toplam 3500 mağazaya sahipti. Böylelikle şirket mağaza sayısı açısından yüzde 75'in üzerinde eridi.

Sears bilançolarında satışların son 3 ayda yüzde 31 düştüğü görülüyor. Azalan satışlar nedeniyle aynı dönemdeki 424sea milyon dolar olurken, şirketin kar ettiği son yıl olan 2010'den bu yana 8 senedeki zararı 11.2 milyar dolara ulaştı.

Nakit akışını düzeltmek için geçen yıl yapı araç gereçleri satan Craftsman markasını elden çıkaran Sears, şu sıralar da ev gereçleri markası Kenmore'u satmak istiyor. Sears hisseleri bu haberler sonrasında dün yüzde 13 değer kaybetti.