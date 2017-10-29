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Dünya

ABD'li oyuncu Sciorra'dan Weinstein'a tecavüz suçlaması

ABD'li aktris Annabella Sciorra, tepkilerden korktuğu için sessiz kaldığını söyledi

29 Ekim 2017 18:04

Ünlü yapımcı Harvey Weinstein'a yöneltilen tecavüz suçlamalarına bir yenisi daha eklendi. ''The Sopranos'' dizisindeki rolüyle tanınan ABD'li oyuncu Annabella Sciorra, New Yorker dergisine yaptığı açıklamada, Weinstein'ın 1990'lı yılların başında kendisine evinde tecavüz ettiğini söyledi.

Sektördeki olumsuz tepkilerden korktuğu için sessiz kaldığını söyleyen Sciorra, olaydan sonra depresyona girdiğini ve uzun yıllar çalışamadığını anlattı. 57 yaşındaki ünlü oyuncu, oyunculuğa döndükten sonra da Weinstein'ın tacizlerinin devam ettiğini ifade etti.

Weinstein'ı suçlayanların sayısı 50'yi geçti

Weinsten'ı taciz ve tecavüzle suçlayan kadınların sayısı 50'yi geçmiş durumda. Weinstein'ı taciz ya da tecavüzle suçlayan isimler arasında Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow ve Rose McGowan gibi tanınmış oyuncular da var.

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