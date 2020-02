ABD'li oyuncu Parker, Demirtaş'ın kitabıyla görüntülendi

Deniz Kılınç (DHA) – ABD’li oyuncu Sarah Jessica Parker, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın kitabıyla görüntülendi.

\"The Sex And The City\" gibi pek çok popüler yapımda rol alan ABD’li ünlü oyuncu Sarah Jessica Parker, New York\'taki evinden çıkarken, Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş\'ın cezaevinde yazdığı \'Seher\' adlı kitabının İngilizce çevirisi (Dawn) ile objektiflere yansıdı.

ABD basını, Demirtaş\'ın kitabının İngilizce baskısının, Sarah Jessica Parker\'ın sahibi olduğu \'SJP by Hogarth\' adlı yayınevince basılmasının planlandığını ve Parker\'ın ön okuma yaptığını yazdı.



(Fotoğraflı)