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Dünya

ABD'li otomotiv devi 2.4 milyon aracı geri çağırdı

ABD'li otomotiv şirketi General Motors (GM), ürettikleri bazı modellerde sıfır model ve ikinci ellerinin satılmamasını istedi

21 Mayıs 2014 08:15

ABD'li otomotiv devi General Motors, emniyet kemerlerindeki hata nedeniyle 2009 ve 2014 yıllarında üretilen bazı modellerdeki 2.4 milyon aracını geri çağırdı.

Şirketten yapılan açıklamada, 2009 ve 2014 yıllarında üretilen bazı modellerin ön koltuklarında bulunan emniyet kemerlerindeki bir hata nedeniyle araçların geri çağrıldığı belirtildi.

General Motors, belirlenen hatanın önemli olduğunu kaydederek, hatalar giderilene kadar bu araçların sıfır model ve ikinci ellerinin satılmamasını istedi.

General Motors, hataların giderilmesinin şirkete ek maliyet getireceğini belirterek, ikinci çeyrekteki maliyetin 400 milyon dolar olacağını duyurdu.

Böylece, GM'nin yıl başından bu yana dünya genelinde geri çağırdığı araç sayısını 13 milyonun üzerine çıkarmış oldu.

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