ABD'li öğrencilerin Nazi selamı vererek resim çektirmesi tepkiye neden oldu

T24 Haber Merkezi

ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir grup erkek öğrencinin balolarında 'Nazi selamı' vererek resim çektirmesi tartışma konusu oldu. Sosyal medyada fotoğrafa tepki yağarken bölgenin eğitim müdürlüğü soruşturma başlatıldığını belirtti.

Eğitim müdürlüğünden bir yetkili resimde bulunan öğrencilerin velilerine yolladığı mektupta '' Eğer resimde yapılan hareket görüldüğü gibiyse her türlü imkanlar dahilinde her türlü yasal işlem yapılacak'' yazdı. Baraboo Polis Departmanı müdürlüğe soruşturma süresince destek olacağını da açıkladı.

ABD'de Donald Trump göreve başladığından beri nefret suçlarında ciddi bir artış görülüyor. ABD'de geçtiğimiz aylarda birçok ''beyaz milliyetçi yürüyüşü'' gerçekleşmişti.