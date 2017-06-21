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Dünya
Deutsche Welle

ABD'li öğrenci Warmbier'e otopsi yapılmayacak

Kuzey Kore'de "devlete karşı suç işlediği" gerekçesiyle yargılanan ve ülkesine döndükten kısa süre sonra hayatını kaybeden ABD'li öğrenci Warmbier'e otopsi yapılmayacağı açıklandı.

21 Haziran 2017 10:44

Kuzey Kore'den döndükten kısa süre sonra yaşamını yitiren Amerikalı öğrenci Otto Warmbier'in ailesi oğullarına otopsi yapılmasını ret etti.

Ohio eyaletindeki adli tıp merkezi Warmbier ailesinin isteğine uyulacağını duyurdu. Duyuruda ölüm nedeninin tam olarak açıklığa kavuşturulmasının mümkün olmadığı, ceset üzerinde sadece harici inceleme yapılabildiği ve Warmbier'in doktorlarıyla yapılacak görüşmelerden ve raporların değerlendirilmesinden sonra daha geniş bilgi verilebileceği de yer aldı.

2015 yılında yılbaşını geçirmek üzere Kuzey Kore'ye giden Otto Warmbier dönüş için uçağa binmek üzere iken Pyongyang hava limanında gözaltına alınmıştı.

"Propaganda afişini indirerek suç işledi”

22 yaşındaki genç bir otelin duvarına asılı propaganda afişini indirmek suretiyle devlete karşı suç işlemiş olmakla suçlanmıştı. Kuzey Kore makamlarınca, 2016 yılında 15 yıl çalışma kampına kapatma cezası verilen Warmbier'in kısa süre sonra komaya girdiği açıklanmıştı.

Geçen hafta ABD'ye getirilen Warmbier'in beyninde kapsamlı hasar tespit edilmiş ve darp izine rastlanmadığından hasarın oksijensizlikten kaynaklanmış olabileceği öğrenilmişti. Warmbier Pazartesi günü hayatını kaybetmişti.

Trump Kuzey Kore’yi “gaddarlıkla” suçladı

ABD Başkanı Donald Trump "gaddarlıkla" suçladığı Pyongyang yönetimini şiddetle kınamış ve tek tesellilerinin Warmbier'in ülkesine döndükten sonra can vermesi olduğunu söylemişti.

Warmbier ailesine taziyelerini bildiren Trump "Warmbier'in akıbetinin masum insanların hukuka ve insanlığa değer vermeyen rejimlerin eline düşmesini önleme hususundaki kararlılıklarını daha da arttırdığını" belirtmişti.

Dışişleri bakanı Rex Tillerson Warmbier'in haksız yere tutuklandığını söylemiş ve Kuzey Kore'de tutuklu bulunan üç ABD vatandaşının derhal serbest bırakılmasını talep etmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/afp/dpa/AG/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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