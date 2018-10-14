ABD'li model Kelsey Quayle vurularak öldürüldü

ABD’li model Kelsey Quayle, otomobilinde giderken vuruldu. Hastaneye kaldırılan Quayle yaşamını yitirdi.

ABD'de modellik kariyerine devam etmek için erkek arkadaşıyla birlikte Atlanta'ya taşınan 28 yaşındaki Kelsey Quayle, işe giderken otomobilinde vuruldu.

Quayle'nin bilincini kaybetmesinin ardından zincirleme kaza oluştu. Hastaneye kaldırılan Quayle hayatını kaybetti. Polis, genç modelin boynundan vurulduğunu duyurdu.

Quayle'nin kız kardeşi "Bunu yapanların kim olduğunu bilmek istiyorum. O bunu hak etmedi" dedi.

Iraklı model Tara Fares de eylül ayında kendi özel aracıyla hareket halindeyken vurularak öldürülmüştü.