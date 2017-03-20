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BBC Türkçe

ABD'li milyarder iş adamı David Rockefeller 101 yaşında öldü

Milyarder iş adamı ve bankacı David Rockefeller, kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Rockefeller, dünyada adı servet ve kapitalizmle en çok anılan isimlerden biriydi.

20 Mart 2017 21:48

Amerikalı milyarder iş adamı ve bankacı David Rockefeller, 101 yaşında kalp yetmezliğinden öldü.

Rockefeller ailesinin başlıca ismi olan David Rockefeller'in Pocantico Hills'deki evinde uyurken öldüğü açıklandı.

David Rockefeller, Standard Petrol'ün kurucularından John D. Rockefeller'ın torunu ve D. Rockefeller Jr.'nin altı çocuğundan en küçüğüydü.

Rockefeller kardeşlerinin ölümüyle, aile servetinin ve çevrede korunmasından sanata birçok alandaki hayır kurumlarının başına geçti.

David Rockefeller, 100. doğumgününde 1000 dönümlük bir araziyi Maine eyaletindeki bir ulusal parka bağışlamıştı.

Rockefeller'ın kardeşlerinden New York Valisi Nelson Rockefeller ise daha sonra 1974-1977 yılları arasında ABD Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştı. Winthrop Rockefeller da Arkansas Valisi olmuştu.

David Rockefeller ise herhangi bir göreve gelmeden güç ve nüfuz sahibi olmuştu.

Rockefeller, 1936'da Harvard'dan mezun olmuş ve 1940'da Chicago Üniversitesi'nde ekonomi doktorası yapmıştı.

İkinci Dünya Savaşı'nda Amerikan ordusuna katılan David Rockefeller daha sonra Chase Bank'in yönetiminde yükselmişti. Banka daha sonra 1955'te Manhattan şirketiyle birleşmiş ve Rockefeller 1961'de bu şirketin başına gelmişti.

David Rockefeller 1981'de 35 yıllık kariyerin ardından 65 yaşındayken emekli olmuştu.

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