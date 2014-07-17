ABD'li mahkeme ölüm cezasını kaldırdı



Federal mahkeme, tecavüz ve cinayet suçlarından idama mahkûm edilen ve cezasının infazı 1995'ten bu yana defalarca ertelenen bir hükümlünün başvurusunu değerlendirdi.

Kaliforniya eyaletinde 1978'den bu yana verilen 900 idam kararından yalnızca 13'ünün infaz edildiğine dikkat çeken federal hakim Cormac Carney, "ölüm cezalarının ertelemelerden ötürü infaz edilemediğini, bundan dolayı eyalet anayasasının ihlal edildiğini" açıkladı.

Hakim Cornay'in 20 sayfayı tutan gerekçeli kararında, "Ölüm cezası caydırıcı özelliğini, dolayısıyla etkisini yitirmiştir" denildi.

Hakim, "mahkûmun ölüm cezasının ne zaman infaz edileceği, infaz edilip edilmeyeceği belirsiz" gerekçesine işaret ederek hükümlü hakkında verilen idam kararını da bozdu. Federal mahkeme kararının temyiz mahkemesine havale edilmesi bekleniyor.