"ABD'li komutanlar, ayrılmaları sonrası katliam yaşanacağını bildikleri için her gün Kürtlerden özür diliyor"

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ABD’nin Suriye’den çekilme planları belirsizliğini korumaya devam ederken, ülkenin kuzeyindeki Kürt güçleriyle görüşen NBC’nin şef dış haberler muhabiri Richard Engel, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) komutanı Mazlum Kobani’nin ABD’li komutanların kendilerinden özür dilediklerini söylediğini aktardı. Kobani, ABD’li komutanların ‘günlük özürü’nün sebebinin, kendilerinin ayrılmasından sonra katliam yaşanacağını bilmeleri olduğunu kaydetti.

Kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Engel, “Kürtlerin öncülüğündeki güçlerin komutanı, NBC News’e şunları söyledi: IŞİD’le mücadelede bizimle savaşan ABD’li komutanlar, ABD askerlerinin buradan ayrılmasının ardından bir katliam yaşanacağını bildikleri için her gün bizden özür diliyorlar” ifadelerini kullandı. Engel’in paylaşımları şöyle devam etti:

“Kobani, temsilcilerinin Trump’ın Suriye’yi terk etme açıklamasından sonra Esad hükümeti ve Moskova’yla aktif olarak müzakerelerde bulunduğunu söyledi. Trump’ın açıklamasından yaklaşık bir hafta sonra Moskova’ya bir delegasyon gönderdiğini kaydetti ve ekledi: ‘Sizi temin ederim ki Rusya Amerika’nın askeri geri çekilmesinden ortaya çıkan boşluğu doldurmaya çok niyetli.”

ABD Başkanı Donald Trump, yeni yıl öncesinde sayıları 2 bini ABD askerinin Suriye’den geri çekileceğini açıklamıştı. Trump’ın kararını aralarında kendi partisinden senatörlerin de bulunduğu çok sayıda kişi eleştirirken, geri çekilme takvimi henüz netleşmedi.

ABD’nin Suriye’den çıkışı konusunda belirsizliğini koruyan en önemli başlıklar, Washington’ın bölgede uzun süredir ‘en önemli müttefiklerden biri’ olarak nitelendirdiği ancak bir diğer ‘önemli müttefik’ Türkiye’nin terör örgütü olarak tanımladığı Kürt gruplarının durumu ve İran’ın bölgedeki etkisi.