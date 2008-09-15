ABD'li komutandan çok önemli açıklamalar

Hürriyet / Zeynep Gürcanlı



Mullen temaslarının sonunda düzenlediği basın toplantısında Washington yönetiminin Gürcistan’a insanı yardımı askeri gemilerle gönderirken, Montrö anlaşmasına uyduğunu vurguladı. Mullen, ABD gemileri bölgeye, insani yardım götürmek için girdi bu, ABD’nin yaptığı rutin bir uygulamadır. Daha önce de çeşitli kriz ve felaketlerde yardımlar, ABD gemileri tarafından götürülmüştü. Bunun son örneği de Endonezya’da yaşanan tsunami felaketiydi dedi.



Amiral “Neden sivil değil de askeri gemilerle gönderiyorsunuz” sorusuna ise “Krizin yarattığı aciliyet bunu gerektirdi. O anda bu gemiler müsaitti. Bizde onlarla gönderdik” dedi.

Oramiral Mullen, ABD’nin Montrö’de değişiklik isteyip istemediği ile ilgili soruya ise “Öyle bir talebimiz yok. Montrö anlaşması çerçevesinde hareket ediyoruz. Tüm Amerikan gemileri Montrö’nün şartlarına uymaktadır” yanıtını verdi.

Rusya’ya gözdağı

ABD Genelkurmay Başkanı Gürcistan’ın NATO üyeliğine ise ülkesinin desteğinin devam ettiğini açıkça ifade etti. Mullen, “Bu krizden sonrada Gürcistan’ın NATO’ya üye olabileceğini düşünüyor musunuz” sorusuna da “Gürcistan NATO üyesi olma yolunda ilerleyen bir ülkedir. Ancak son üye olan ülkelerin de gösterdiği gibi bu yol uzun bir yol da olabilir. Ancak bu durum taahhüt altındadır. Gürcistan NATO üyesi olursa NATO kuralları gereği, gerekli olduğu anda kolektif savunmadan yararlanacaktır” dedi.

Rusya’yı Gürcistan’da “işgalci” olarak nitelendiren Genelkurmay Başkanı “Rusya’nın Gürcistan’ı işgali hepimizi endişelendirdi. Gelecekte de Rusya’nın bu tip hareketlere başvurmaması gerektiğini göstermeliyiz” dedi.

NATO Karadeniz’e girecek mi?

ABD’nin Montrö’ye uymaya devam edeceği garantisini veren Mullen NATO’nun Karadeniz’de görev üstelenip üstlenmeyeceği konusunda muğlâk konuşmayı tercih etti. Karadeniz’in “uluslararası su” olduğunu vurgulayan Oramiral Mullen “Hem Karadeniz’in uluslararası su olduğunu göz önüne alarak hem de Montrö anlaşmasına uyarak burada varlığımızı istiyoruz” diye konuştu.

İstihbarat paylaşımı sürecek

Ankara’daki temaslarında Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan Erdoğan ve Orgeneral Başbuğ ile görüşmelerinde PKK’ya karşı ortak mücadelesinin de ele alındığını söyleyen ABD Genelkurmay Başkanı, terör örgütüne karşı Ankara ile Washington arasındaki istihbarat paylaşımının süreceği mesajını verdi.

“Benim Ankara ziyaretimin asıl amacı askerden askere iki ülkeyi de ilgilendiren konuları görüşmek. Bu çerçevede PKK terör örgütüne karşı mücadelede işbirliğinin sürmesi gerektiğini de görüştük” dedi. PKK’nın terör örgütü olduğunu birkaç kez tekrarlayan Mullen “Teröristlere karşı mücadele sürdürülmelidir. Biz de ABD olarak, Türkiye’den böyle bir talep geldiği sürece desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.

Irak’ın birliği korunmalı

Görüşmelerinde Irak’taki istikrarın da ele alındığını anlatan Oramiral Mullen, Kerkük konusundaki soruları ise şöyle yanıtladı.

“Kuzey Irak’ta barış ve istikrar son derece önemlidir. Burada çözülmesi gereken sorunlar var. Bunlar çoğunlukla siyasi sorunlar. Dolayısıyla hem Irak’taki, hem de ABD ve Türkiye’deki politikacılar bu sorulara endişeyle yaklaşıyorlar ve çözüm bulmaya çalışıyorlar. Bizim düşüncemiz sorunların barışçıl yollarla, Irak’ın istikrarı ve birliği bütünlüğü çerçevesinde çözülmesidir”

Afganistan ve Irak konusunda özel talep yok

ABD Genelkurmay Başkanı Ankara temasları sırasında ne ABD askerlerinin Irak’tan çekilme süreci, ne de Afganistan’da süren NATO operasyonu konusunda Türkiye’den özel bir istekte bulunmadığını vurguladı. Türkiye ile Afganistan’da, ABD’nin birlikte çalıştığını hatırlatan Oramiral Mullen, “Bu işbirliğinden çok memnunuz. Uzun vadede Afganistan’da birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

ABD Genelkurmay Başkanı bu ülkedeki işbirliğinin sadece askeri değil, Afganistan’ın yeniden yapılandırılması için ekonomik ve sosyal alanda umduğunu söyledi.

İlk benimle görüşmesinden memnunum

Konuşmasında birkaç kez Orgeneral Başbuğ’un Genelkurmay Başkanı olduktan sonra ilk kez kendisini ağırladığını söyleyen Amerikalı General, “ Orgeneral Başbuğ’un bu göreve atandıktan sonra, onun ilk resmi konuğu olmaktan son derece memnunum” diye konuştu.