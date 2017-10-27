ABD'li komutan: Irak güçleriyle Peşmerge arasında ateşkes sağlandı

DİYARBAKIR, (DHA)- BAĞDAT\'ta bulunan DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu Sözcüsü Albay Ryan Dillon, Irak güçleri ile Peşmerge arasında ateşkes sağlandığını ve bunun devam etmesini umduklarını söyledi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'ne yakınlığı ile bilinen Rudaw televizyonuna bağlanan DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu Sözcüsü Albay Ryan Dillon, Peşmerge güçleri ile Haşdi Şabi arasında ateşkes sağlandığını belirtti. Programda, Peşmerge ile Irak güçleri arasında çatışmaların durduğu yönünde bilgi olduğunun aktarılması üzerine ABD\'li Albay Dillon, \"Doğru, bundan haberdarız, bu bizim girişimde bulunduğumuz bir konu. Irak ile Kürdistan Bölgesi hükümeti arasında çatışmaların durması için arabuluculuk ve diyalog girişimlerinde bulunuyoruz. Umarız sonuç elde edilir. Diyalog için çaba gösteriyoruz ki bir kez daha DEAŞ ile mücadeleye odaklanılsın\" dedi.

\'Ateşkesin hangi temelde yapıldığı, geçici mi yoksa kalıcı mı olduğu?\' sorusu üzerine ise Dillon, şunları söyledi:

\"Bizim bildiğimiz, şu an bir ateşkesin olduğudur. Bunun kalıcı olmasını, ciddi bir çatışmaya dönüşmesine yol açmamasını istiyoruz. Yine bu sebeple ilgili tarafların diyalog masasına gelmesi için çaba gösteriyoruz. Bu, çatışmayla değil, diyalog ve diplomasiyle üzerinde çalışılması gereken bir konudur.\"

Peşmerge\'ye karşı kullanılan ABD menşeili silahlar konusunda ise Albay Dillon, \"Haşdi Şabi’nin içinde belli gruplar var ki bunlara silah ya da eğitim vermemize izin verilmiş değil. ABD ve koalisyonun, DEAŞ\'ı yok etmek için birlikte çalıştığı, Irak güvenlik güçlerine bağlı tek bir taraf var. Bu onların İran\'la birlikte olduğu ya da terör gruplarıyla geçmişleri olmadığı anlamına gelir. Ayrıca insan hakları ihlallerinde bulunmamış olmaları gerekiyor. Bu nedenle silah verdiğimiz gruplar ve ihtiyaçları konusunda netiz\" dedi.

Albay Ryan Dillon\'a, Iraklı güçlerin Suriye sınırına yaklaşmak istemeleri ve bunun ABD\'nin Demokratik Suriye Güçleri\'ne (DSG) yaptığı yardımı engellemesi ihtimali de soruldu. Dillon bu soruya, \"Bunun, DEAŞ\'a karşı mücadelede koalisyonun müttefiklerinden olan DSG’ye silah ulaştırılmasında şimdiye kadar etkisi oldu. Bu durumun aşılması için bir kez daha Iraklılarla birlikte kalmayı ve diyalog kurmayı teşvik ediyoruz. Bu konuda sadece Ortak Güçler Komutanlığı değil, Dışişleri Bakanlığı da çalışıyor\" yanıtını verdi.



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