T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD'li komutan: İdlib anlaşma kalıcı olursa destekleriz

İstanbul, 19 Eylül (DHA) - ABD'nin, Irak ve Suriye’de IŞİD’e karşı yürütülen Doğal Kararlılık Operasyonu Sözcüsü Albay Sean Ryan, Türkiye ve Rusya arasında varılan İdlib anlaşmasını, kalıcı olması durumunda destekleyeceklerini söyledi

19 Eylül 2018 12:16

İstanbul, 19 Eylül (DHA) - ABD\'nin, Irak ve Suriye’de IŞİD’e karşı yürütülen Doğal Kararlılık Operasyonu Sözcüsü Albay Sean Ryan, Türkiye ve Rusya arasında varılan İdlib anlaşmasını, kalıcı olması durumunda destekleyeceklerini söyledi.
Bağdat’tan video konferans yoluyla Pentagon muhabirlerine brifing veren Ryan, \"(Anlaşma) Eğer kalıcı olursa, hayatlar kurtarabilirse ve yol açmış olabileceği insani felaketi önlerse, o durumda kesinlikle destekleriz\" dedi.
Amerika\'nın Sesi Radyosu\'nun haberine göre Ryan, \"Bizim istediğimiz, hayatlar kurtaracak bir siyasi çözüm\" diye ekledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Eylül DHAABD IrakSuriyede IŞİDeDoğal Kararlılık Operasyonu Sözcüsü Albay Sean Ryan TürkiyeRusyaBağdattanPentagonRyanEğerAmerika Sesi Radyosu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24