ABD'li karikatüristten Erdoğan'ı kızdıracak 14 Aralık yorumu

Amerikan New York Times gazetesi (NYT), 14 Aralık operasyonu kapsamında basına yönelik düzenlenen operasyonu ve gözaltı kararlarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 'dönerci' olarak karikatürize ederek hiciv yoluyla eleştirdi.

NYT'ın Erdoğan'ı eleştirdiği karikatürde, Cumhurbaşkanı bir döner olarak resmedilen "Türkiye demokrasisi"ni keserken resmedilmiş.



internethaber.com'un haberine göre, karikatürde ayrıca, Avrupa Birliği'nin (AB) Erdoğan'ı dışardan izliyor. Karikatürde yer alan AB figürü, 14 Aralık operasyonu sonrası basın özgürlüğü eleştirisi getirdikten sonra Erdoğan tarafından ”AB bizi alır mı almaz mı, bizim böyle bir derdimiz yok… Siz kendi aklınızı kendinize saklayın” sözünü temsil ediyor.