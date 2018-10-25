ABD'li kadının üzerine oturup öldüren polislere istenen ceza belli oldu

Atatürk Havalimanı’nda saldırgan davranışlar sergilediği iddiasıyla polis tarafından ‘etkisiz' hale getirilirken fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede 13 gün sonra ölen ABD’li Tracey Lynn Brown davasında savcı mütalaa verdi.

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Adli Tıp Kurumu (ATK) raporuna göre ölüm olayının göğüs ve ense bölgesine basıya bağlı komplikasyonlar sonucu meydana geldiği, yine rapora göre doktor Mesut Ö.’nün Tracey Lynn Brown’la yüzyüze herhangi bir temasta bulunmadığı hatırlatıldı.

“Görev ve yetkilerini aştılar"

Hürriyet’ten Burcu Purtul Uçar’ın haberine göre, 4 polis memurunun olay esnasında kendilerine direnen maktulü ‘etkisiz' hale getirmeye çalışırken zor kullandıkları, görev ve yetkilerinin gerektirdiği ölçüyü aşan düzeyde kuvvet uygulamaları sonuncunda ölüme sebebiyet verdikleri anlatıldı. Savcı, bir sanığın dava devam ederken öldüğü ve hakkındaki davanın düşürülmesini, 7 polis memurunun da inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatını mütalaasında talep etti.

Doktor Mesut Ö.’nün ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 6 yıl, polis memurları Hüseyin T., Serhan Ö., Murat A. ve Furkan A.’nın ‘zor kullanma yetkisini aşarak kasten yaralama sonucu ölüme neden olma’ suçundan 16 yıl hapisleri istendi. Mahkeme, avukatlara mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.