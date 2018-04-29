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BBC Türkçe

ABD'li kadına 284 milyar dolarlık elektrik faturası

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde yaşayan Mary Horomanski'ye 284 milyar dolarlık elektrik faturası geldi. Horomanski Noel ışıklarını yanlış bağladıklarını düşündüğünü söyledi.

29 Nisan 2018 20:30

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde yaşayan Mary Horomanski'ye 284 milyar dolarlık elektrik faturası geldi.

Daha sonra faturanın hata olduğu anlaşıldı.

Faturanın Kasım 2018'e kadar ödenmesi gerekiyordu.

Yerel Erie Times-News gazetesine konuşan Horomanski "Gözlerime inanamadım. Evimize Noel ışıkları koymuştuk. Belki yanlış bağlamışızdır diye düşündüm" dedi.

Elektrik şirketi doğru olan tutarın 284.46 dolar olduğunu açıkladı.

Şirketin sözcüsü Mark Durbin hatanın nereden kaynaklandığını bilmediklerini ancak hatalı tutara göre Horomanski'nin faturanın 28 bin 176'lık ilk taksidini Aralık ayında ödemesi gerektiğini söyledi.

Drubin Erie Times-News'a açıklamasında "Daha önce hiç milyarlarca dolarlık fatura görmemiştim. Müşterinin hatayı bize bildirmesinden memnunuz" dedi.

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