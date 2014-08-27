ABD'li kadın rehine 1 yıldır teröristlerin elinde



Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, "İslam Devleti" örgütü, ellerindeki Amerikalı kadın rehineyi serbest bırakmak için 6,6 milyon dolarlık fidye istedi. Adı güvenlik nedeniyle gizli tutulan 26 yaşındaki ABD'li kadın rehinenin geçen yılın ağustos ayında Suriye'de kaçırıldığı belirtildi. Rehine insani yardım amacıyla Suriye'de bulunuyordu.

Teröristler Afganistan'da ABD askerlerine düzenlediği ileri sürülen bir saldırı nedeniyle 86 yıl hapse çarptırılan Afiye Sıddıki'nin de serbest bırakılmasını talep ediyor.

Irak ve Suriye'de faaliyet gösteren örgütün elinde halen en az 4 ABD'li rehinenin bulunduğu tahmin ediliyor. Teröristler, aralarında 2013'te Suriye'de kaçırılan Steven Sotloff'un da bulunduğu rehineleri öldürmekle tehdit ediyor.

Gazeteci James Foley'in başının kesilerek öldürüldüğünü gösteren video kaydı büyük tepki toplamış, iki yıl boyunca esir olarak tutulan bir başka ABD'li haberci Peter Theo Curtis geçen hafta sonu serbest bırakılmıştı.