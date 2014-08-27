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Dünya
Deutsche Welle

ABD'li kadın rehine 1 yıldır teröristlerin elinde

Terör örgütü, elinde tuttuğu ABD'li kadın rehine için 6,6 milyon dolar fidye istedi.

27 Ağustos 2014 14:33


Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, "İslam Devleti" örgütü, ellerindeki Amerikalı kadın rehineyi serbest bırakmak için 6,6 milyon dolarlık fidye istedi. Adı güvenlik nedeniyle gizli tutulan 26 yaşındaki ABD'li kadın rehinenin geçen yılın ağustos ayında Suriye'de kaçırıldığı belirtildi. Rehine insani yardım amacıyla Suriye'de bulunuyordu.

Teröristler Afganistan'da ABD askerlerine düzenlediği ileri sürülen bir saldırı nedeniyle 86 yıl hapse çarptırılan Afiye Sıddıki'nin de serbest bırakılmasını talep ediyor.

Irak ve Suriye'de faaliyet gösteren örgütün elinde halen en az 4 ABD'li rehinenin bulunduğu tahmin ediliyor. Teröristler, aralarında 2013'te Suriye'de kaçırılan Steven Sotloff'un da bulunduğu rehineleri öldürmekle tehdit ediyor.

Gazeteci James Foley'in başının kesilerek öldürüldüğünü gösteren video kaydı büyük tepki toplamış, iki yıl boyunca esir olarak tutulan bir başka ABD'li haberci Peter Theo Curtis geçen hafta sonu serbest bırakılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

TerörABDDevleti34;AmerikalıSuriyeAfganistan ABDAfiye SıddıkiSteven SotloffJames FoleyPeter Theo CurtisDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NHBK

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