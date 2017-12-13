ABD'li kadın basketbolcu: İstanbul'da masörün tacizine uğradım

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı ile Euroleague maçı için İstanbul'a gelen Polonya'nın Wisla Can Pack takımı oyuncusu C.S.P., kaldıkları otelde masörün kendisine tacizde bulunduğunu iddia ederek şikâyetçi oldu. Basketbolcu "Masajda cinsel bölgeme dokundu" iddiasında bulundu.

Habertürk Gazetesi’nden Arzu Kaya’nın haberine göre Amerikalı basketbolcu C.S.P., 5 Aralık günü Fenerbahçe ile Polonya’nın Wisla Can Pack takımları arasında oynanan Euroleague maçı için Türkiye’ye geldi. Bir dönem Türkiye’de bir takımda da forma giyen 25 yaşındaki başarılı basketbolcu, takım arkadaşlarıyla birlikte birçok şubesi bulunan ünlü bir otelin Bostancı şubesine yerleşti.

Akşam istirahat eden C.S.P. ertesi gün sabah saatlerinde otelin masaj salonuna gitti. Masör, üzerini çıkarıp yüz üstü uzanan genç basketbolcuya ayaklarından masaj yapmaya başladı. İddiaya göre masajın verdiği etkiyle yarı uykulu hale gelen-basketbolcu, masörün cinsel bölgesine dokunduğunu hissedince sırtüstü döndü. Masörde bir tuhaflık olduğunu fark etti, masör ise masajına bir süre daha devam ettikten sonra bitirdi.

"Bana uygunsuz masaj yaptı"

Akşam saatlerinde takımının Fenerbahçe ile müsabakasının sonlanmasının ardından otele dönen genç kadın durumu otel yetkililerine bildirdi. Polis ekipleri otele gelerek C. S.P.’nin tercümnan aracılığıyla ifadesini aldı.

Masörden davacı ve şikâyetçi olduğunu söyleyen basketbolcu ifadesinde, “Ben profesyonel sporcu olduğum için daha önce de çok defa masaj yaptırdım. Bana uygunsuz masaj yaptığım biliyorum. Masaj esnasında cinsel bölgeme dokunan kişiden davacı ve şikâyetçiyim” dedi.

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu’na göre koruma tedbiri verilen basketbolcu ifadesinin ertesi günü Türkiye’den ayrıldı.

Masör 'iftira' dedi

Polis ekipleri otel görevlilerinden bilgilerini aldığı evli ve 2 çocuk babası masör H.P.’yi otele çağırdı. Ardından da emniyete götürdü. İftira atıldığını öne sürerek basketbolcudan şikâyetçi olduğunu söyleyen H.P. (54), “25 yıldır masörlük yapıyorum. Normal bir şekilde 50 dakika masaj yaptım. Cinsel bölgesine dokunmadım” dedi. Masör hakkında ‘cinsel taciz’ suçundan soruşturma başlatıldı.