ABD'li istihbarat uzmanı 'çok gizli' bilgileri çalmakla suçlanıyor

ABD Adalet Bakanlığı, Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) kontratlı bir çalışanının devlete ait çok gizli bilgileri çaldığı gerekçesiyle tutuklandığını açıkladı.

Martin'in, kamu malını çalmak ve "çok gizli belgeleri" izinsiz almak suçlarından 10 yıla kadar hapsi isteniyor.

New York Times'in haberinin ardından yazılı açıklama yayınlanan ABD Adalet Bakanlığı Martin'in aldığı tespit edilen dökümanlardan altısının "çok gizli yani izinsiz ifşası ABD ulusal güvenliğine çok büyük tehlike oluşturabilecek nitelikte" olduğunu ve 2014 yılına ait olduklarını açıkladı.

Açıklamada Martin'in 27 Ağustos'ta Maryland eyaletindeki evinin garajında ve otomobilinde yapılan aramadan iki gün sonra gözaltına alındığı bildirildi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Martin'in önce belgeleri aldığını reddettiğini, ardından basılı ve dijital bazı belgeleri dışarı çıkardığını kabul ettiğini açıkladı.

Martin hakkındaki iddiaların henüz ispatlanmadığını belirten avukat James Wyda "Müvekkilimin çok sevdiği ülkesine ihanet ettiğine dair bir kanıt bulunmuyor" dedi.

Adalet Bakanlığı da suçlamaların henüz doğrulanmadığına ve suç kanıtlanıncaya kadar sanığın masum sayılacağına dikkat çekti.

Martin, 2013'te NSA'den sızdırdığı bilgilerle dünya gündemine oturan istihbarat uzmanı Edward Snowden'ın da çalışmış olduğu Booz Allen Hamilton adlı danışmanlık şirketinde çalışıyordu.

Twitter hesabından "Bu çok büyük bir olay" yazarak haberi paylaşan Snowden, Martin'in "casusluk"la suçlanmamasına da şaşırdığını belirtti.

NYT haberi "Bu, NSA için son 3 yıldaki ikinci küçük düşürücü olay" olarak yorumladı.

Olayın, NYT'ın haberine kadar gizli tutulduğuna dikkat çeken gazete, yetkililerin 'adli süreç devam ettiği ve Martin'in iş birliği yapmasını umdukları için' olayı kamuoyu ile paylaşmadıklarını iddia ettiklerini yazdı.