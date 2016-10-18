ABD'li iş adamı Frank McCourt, Marsilya'yı satın aldı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Marsilya'nın ABD'li iş adamı Frank McCourt'a satışıyla ilgili imza atıldı.



Olympique Marsilya'nın eski sahibi Rus asıllı İsviçreli iş kadını Margarita Louis-Dreyfus, anlaşmanın imzalandığını yaptığı yazılı açıklamayla duyururken, satışın mali yönü hakkında ise herhangi bir bilgi verilmedi.

ABD'nin beyzbol takımlarından Los Angeles Dodgers'ın eski sahibi 63 yaşındaki McCourt, yaptığı kısa açıklamada, geçen sezon Ligue 1'i 13'üncü sırada tamamlayan ve şu anda 12'nci basamakta bulunan Olympique Marsilya'nın daha iyi yerlere gelebilmesi için gerekli kaynak ve cesarete sahip olduklarını söyledi. McCourt, Olympique Marsilya'nın saha içi ve dışında yaşadığı bazı zorlukların taraftarları olumsuz etkilediğinin farkında olduğunu da belirtti.

200 milyon Euro yatırım yapacak

ABD'li iş adamı daha önce yaptığı açıklamada, kulübe 200 milyon Euro yatırım yapacağını söylemişti.

Marsilya, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1993'te elde ettiği zaferle bu organizasyonu kazanan tek Fransız takımı unvanına sahip.