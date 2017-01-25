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Dünya

ABD'li gizli servis elemanı: Trump için kurşun yemektense hapse girmeyi tercih ederim

ABD'li gizli servis elemanı Kerry O'Grady’nin açıklaması tartışma yarattı

25 Ocak 2017 22:35

ABD'li gizli servis elemanı Kerry O'Grady’nin, sosyal medyada Başkan Donald Trump'ı korumayacağını ifade ettiği mesajı ülkede tartışmaya neden oldu.

Sputnik’te yer alan habere göre, Kolorado eyaletinin Denver kentinde görev yapan O'Grady, geçen yıl Facebook hesabından yaptığı açıklamada Demokratların başkan adayı Hillary Clinton'a desteğini belirtip Trump için 'kurşun yemeyeceğini' vurgulamıştı.

 

'Kurşun yerine hapsi tercih ederim'

 

23 yıldır görevli olan kadın, Trump'ın kadınlar hakkındaki aşağılayıcı sözlerinin yer aldığı bir videoyu izledikten sonra fikirlerinin değiştiğini söyledi: "Bü ülke için felaket olduğunan inandığım bir şeyi savunmak veya onun için kurşun yemek yerine hapse girmeyi tercih ederim."

 

Soruşturma başlatıldı

 

O'Grady, sözkonusu paylaşımı Washington Examiner'in haber yapması üzerine sildi. Ancak yetkililer, kadın hakkında bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

 

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