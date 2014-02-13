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Dünya

ABD'li giyim CEO'sundan: Fakirler ağlamayı kesmeli

Lüks giyim markası Nicole Miller’ın CEO’su Bud Konheim, bir röportajında fakirlere seslendi

13 Şubat 2014 14:06

Lüks giyim sektörünün önde gelen yöneticilerinden Bud Konheim, ABD'nin fakir kesimlerine sahip olduklarınızın kıymetini bilin çağrısı yaptı.

Lüks giyim markası Nicole Miller’ın CEO’su Bud Konheim, bir röportajında fakirlere seslendi.

Konheim, ABD’de fakir olarak kabul edilen kesiminin dünyanın diğer bölümlerinde o kategoriye girmediğini söyledi.

cnbce.com'da yer alan habere göre, Konheim “Fakir olarak kabul edilen kesimin dünyanın bambaşka ülkelerinde oldukça zengin olabileceği bir ülkede yaşıyoruz. Ama sürekli olarak ondan bundan şikayet ediyoruz. Ülkemizde yıllık 35 bin dolar kazanan bir kişi az kazandığından şikayet edip duruyor. Neden bir kere de bu kişinin Hindistan, Çin ya da adını bile bilmediğimiz bir ülkede zengin bir hayat yaşayabileceğini düşünmüyoruz. Fakir kesim ağlamayı kesmeli” diye konuştu.

 

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