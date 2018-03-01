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Dünya

ABD'li general: Birkaç yıl içinde uzaydan savaşabiliriz

ABD 2018 yılı için Hava Kuvvetleri uzay programına 7.75 milyar dolar ayırmıştı

01 Mart 2018 02:35

ABD'li General David Goldfein, Florida eyaletindeki bir konuşmasında ABD'nin 'uzay savaşlarında' üstünlüğü eline alması gerektiğini vurgulayarak, "Birkaç sene içinde uzaydan savaşabiliriz" ifadelerini kullandı.

Sputnik'in Space News haber sitesine dayandırdığı habere göre, Florida'nın Orlando kentindeki Hava Kuvvetleri Derneği'nin yıllık sempozyumunda konuşan General Goldfein, ülkesinin yakında uzaydan savaşma kapasitesine erişeceğini söyledi.

Goldfein "Birkaç yıl içinde uzaydan savaşabileceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Ulusumuz bunu istiyor"

Goldfein sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ve biz (ABD Hava Kuvvetleri) bu çekişmeli alanda öncülük yapmalıyız. Ulusumuz bunu talep ediyor."

Goldfein ABD ordusunun askeri ateş gücünü güçlendirmesi için Hava Kuvvetleri'nin hava, kara, deniz, uzay ve siber alem dahil tüm alanalardan gelen savaş alanı istihbaratını kullanması gerektiğini söyledi.

General Goldfein ayrıca ABD Hava Kuvvetleri'nin yeni nesil liderlerinin eğitimine kaynak ayırması gerektiğini de vurguladı.

ABD Hava Kuvvetleri uzay programına 7.75 milyar dolar ayırdı

Space News'un haberine göre ABD Hava Kuvvetleri 2018 yılında uzay programlarını geliştirmek amacıyla 7.75 milyar dolar fon ayırdı.

Bu rakamın geçen sene ayrılan paydan yüzde 20 oranında fazla olduğu belirtildi.

Bu ay Ulusal Uzay Konseyi'nin bir toplantısında konuşan Başkan Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster  'ABD'nin uzayda yaşanabilecek olası bir çatışmaya hazır olması gerektiğini' söylemişti.

Aynı toplantıda konuşan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de ABD'nin 'Dünya'da olduğu gibi uzayda da egemen güç olması gerektiğini' savunmuştu.

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