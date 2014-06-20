ABD'li general: ABD, Irak'ta Kürtleri silahlandırmalı

Irak'ın işgalinden sonra ülkenin yeniden inşası için görevlendirilen ABD'li General Jay Garner, Irak'ın içinde bulunduğu kriz ve ABD'nin atmayı planladığı adımlarla ilgili olarak BBC Radyo 4'te yayınlanan 'Today' isimli programa konuştu.

Garner, Başkan Obama'nın Irak'a göndermeyi planladığı 300 askeri danışmanın bir işe yaramayacağı görüşünde.

"300 danışmanla ne yapabilirsiniz bilmiyorum" diyen Garner Bağdat'ın çok büyük bir yer olduğunu ve danışmanların ilgileneceği Irak ordusunun binlerce kişiden oluştuğunu söyledi.

"300 kişiyi oraya gönderdiğinizde, nerede olduklarının neyle baş edeceklerinin ve tüm bunları birbirine nasıl bağlayacaklarının farkında vardıkları zaman bu iş muhtemelen bitmiş olacak" dedi.

Garner Bağdat'a yaklaşmakta olan Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü içinse, Bağdat'a ve Şii nüfusun olduğu bölgelere yaklaştıkça işlerinin zorlaşacağını düşündüğünü söyledi.

Garner, IŞİD'in işgal ettikleri Sünni kentlerde katı bir Şeriat düzeni uygulamaya başlayacağını ve bunun seküler Sünni aşiretleri rahatsız edeceğini ve kısa süre içerisinde radikalleri 2008'de olduğu gibi kendi bölgelerinden atacağını düşündüğünü söyledi.



'Sorunu İranlılar çözmeli'



Garner hali hazırdaki durumun İranlılar için daha büyük bir tehdit olduğunu ABD'nin hesaplayamadığını söylüyor: "(İranlılar) sınırlarında Sünni, cihatçı bir terörist grubun varlığını kaldıramazlar".

Garner "Bence bu sorunu biz değil, İranlılar çözmeli" diyor.

General Garner, ABD için hava saldırılarısının da iyi bir seçenek olmadığını da belirtiyor.

Maliki hükümetinin, Suriye'nin ve İran'ın hava gücü olduğunu söyleyen Garner, IŞİD'in hepsinin ortak düşmanı olduğunu ve ona karşı savaşabileceklerini söylüyor.



'Kürtlere karşı sorumluyuz'



Garner, ABD'nin Maliki hükümetine karşı da herhangi bir sorumluluğu olmadığı görüşünde.

Maliki'nin ABD'nin yapma dediği herşeyi tekrar tekrar yaptığını söyleyen Garner, ülkesinin Maliki yerine Kürtlere karşı sorumluluğu olduğunı belirtiyor: "Bizimle 2003'te Saddam Hüseyin'e karşı Kürtler savaştı."

Garner yapılması gerekenin Kürtleri silahlandırmak olduğu görüşünde. "Ben kuzeydeki Kürtleri silahlandırır ve kurtulmalarını garanti altına alırdım" diyor.

Garner cihatçıların bir sonraki hedefinin ise Ürdün olduğunu söylüyor: "Olan bitenin geldiğini çok önceden beri görüyorduk. Bir sefer olsun biz öne geçelim."